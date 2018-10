Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, marti, pe retelele de socializare, ca sufera de hernie de disc, însa fostul tenismen Ilie Npstase sugereaza ca nu ar fi sibgura afecțiune de care numarul 1 mondial sufera.Halep a abandonat, duminica, meciul n prima runda a turneului WTA de la Beijing, dupa ce…

- "Salutare, tuturor! Am vrut sa va ofer rapid noutați in privința starii mele. Am facut azi un RMN la spate și am aflat ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare și sper ca voi reveni cat mai repede cu detalii. Va mulțumesc tuturor pentru susținere!", este anuntul facut de…

- Simona Halep a revenit in Romania, unde urmeaza sa faca un RMN pentru a afla cat de grava este accidentarea la spate, care a impiedicat-o sa faca performanța la turneele de la Wuhan și Beijing. Pe aeroportul Otopeni, sportiva noastra a fost așteptata de mai mulți jurnaliști, iar unul dintre aceștia…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez, scrie mediafax.ro.Chinuita de dureri la spate in timpul…

- Simona Halep, ținuta de senzație inaintea turneului de la Wuhan! Sportiva a aparut imbracata intr-o ținuta care a captat priviri admirative inaintea inceperii turneului de la Wuhan, in China. Sportiva noastra a postat pe pagina ei de socializare o fotografie in care poate fi admirata de numeroșii sai…

- Simona Halep, liderul mondial din WTA, a confirmat prezența la turneul Premier 5 de la Wuhan, care se desfașoara in perioada 24-30 septembrie 2018. Organizatorii turneului chinez au publicat pe contul lor de Twitter entry-list-ul de la Wuhan, iar turneul se anunța a fi unul entuziasmant: 19 jucatoare…

- Fostul tenismen Ilie Nastase continua atacurile la adresa Serenei Williams, scrie news.ro. ”Si eu am avut declaratii d-astea, mai deplasate, dar nu stiu de ce spune (n.r. - Patrick Mouratoglou) treaba asta. Probabil ca are probleme ca nu mai e numarul 1 (n.r.…

- Ilie Nastase a vorbit, luni, despre performanța reușita de Simona Halep la Rogers Cup, dar și despre o declarație recenta a antrenorului Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, care este de parere ca aproape nimeni nu stie cine e numarul 1 mondial acum, in tenisul feminin. "Cred ca Serena Williams nu…