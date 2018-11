Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a zvonit ca Ilie Nastase si Ioana s-au casatorit, cei doi au venit in platoul emisiunii "Xtra Night Show" si au dat cartile pe fata. Dupa ce a aparut cu numele iubitei tatuat pe mana, admiratorii cuplului au inceput sa creada din ce in ce mai tare ca cei doi si-au unit destinele. Situatia…

- Ilie Nastase a intinerit, parca, dupa ce s-a cuplat cu Ioana, o femeie frumoasa, tanara, care ii face toate poftele. Si nu doar ea ii face poftele fostului mare sportiv, ci si el. Mai nou, se pare ca ar bate clopote de nunta in relatia celor doi.

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au pus capat casniciei lor și fiecare incearca sa-și vada mai departe de viața. In prezent, Ilie Nastase are o relație cu o bruneta care se numește Ioana, in timp ce Brigitte Sfat iși reface viața alaturi de un tanar pe nume Corneliu Oana, care ii este și partener de…

- Brigitte Sfat, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, a facut dezvaluiri intime din mariajul pe care l-a avut cu legendarul campion la tenis. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au avut un mariaj cu multe probleme și numeroase discuții. De curand, cei doi au pus capat casniciei lor și fiecare incearca…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat se pregatesc azi sa incheie divorțul. Fostul mare campion la tenis a luat o decizie radicala in ceea ce o privește pe cea care i-a fost partenera de viața. Ilie Nastase și Brigitte Sfat au avut un mariaj presarat cu multe scandaluri și impacari . Miercuri, 26 septembrie,…

- Incurcata mai este viata lui Brigitte Sfat! Desi a anuntat ca flacara iubirii pentru Ilie Nastase s-a stins si ca a gasit un alt barbat caruia sa-i ofere dragostea sa, bruneta a iesit in oras cu un fotbalist celebru, dar care este casatorit.

- Se anunța a fi cel mai scandalos divorț din lumea mondena iar la mijloc sunt și averi de milioane de euro. Cei doi viitori fosti soti par sa fi intrat acum intr-o competitie. Mai intai, Brigitte a plecat in vacanta alaturi de noul iubit, la un hotel de lux dedicat adultilor, in Turcia. Ramas…