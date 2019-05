Stiri pe aceeasi tema

- "Imi pare bine ca a facut-o sa planga pe Konta la sfarsit. Inceputul n-a fost prea bun, dar cred ca a jucat foarte bine. Vorbeam si cu Tiriac, cred ca nu mai prinde ea o zi asa buna. A jucat decisiv, a luat mingea foarte repede, dar apoi s-a reglat Simona și s-a vazut pe teren", a declarat Ilie Nastase,…

- Simona Halep a oferit prima reactie dupa victoria cu Johanna Konta. "A fost un meci greu, pentru ca are multa incredere in ea. Setul secund am gasit ritmul potrivit si am stiut cum sa joc. Am jucat destul de bine si sunt fericita cu aceasta victorie", a spus Simona Halep. Simona Halep,…

