- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a oferit o prima reacție dupa ce "cainii" au fost eliminați de Csikszereda din optimile Cupei Romaniei, 3-3, 8-9 dupa executarea loviturilor de departajare. "Pana nu mori, nu inveți. Ce a fost azi e rușinos, așa e cand iei fotbalul la mișto, platești! Cer scuze…

- Dinamo joaca ACUM pe terenul lui Czikszereda, intr-o partida din optimile Cupei Romaniei. La fel cum s-a intamplat și la Calarași cu partida dintre Dunarea și FCSB, și oficialii clubului din Miercurea Ciuc au decis inchirierea unei nocturne mobile pentru ca disputa de gala cu Dinamo sa se poata juca…

- Fara surprize, asa au decurs primele sase meciuri din faza optimilor Cupei Romaniei, editia 2018-2019. Favoritele au castigat si au reusit sa treaca in sferturile de finala, singurele care au trait ceva emotii fiind Viitorul, care a ajuns la

- Mircea Rednic a deplasat un lot de 19 jucatori in Ardeal pentru "optimile" Cupei Romaniei cu Csikszereda, care este azi, de la ora 19:00, in direct la TV Digi Sport, Telekom, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Antrenorul a lasat acasa patru dintre titularii ultimei runde, cu Concordia (0-0). Penedo, Popovici…

- Dinamo va pleca astazi spre Miercurea Ciuc, acolo unde "cainii" o vor infrunta joi seara pe AFK Csikszereda, intr-un meci din optimile Cupei Romaniei. Mircea Rednic a luat decizia de a lasa mai mulți jucatori acasa in perspectiva meciului de maine. AFK Csikszereda - Dinamo se joaca joi, de la ora 19:00,…

- Ilie Dumitrescu spune ca modul in care se exprima FCSB cade in responsabilitatea antrenorului. "Echipa este antrenata de Dica, trebuie sa isi asume responsabilitatea asta. Responsabilitatea rezultatelor este la comun. Culpa lui Becali este ca se baga la schimbari, dar exprimarea echipei nu se pune in…

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". Daniel Pancu, proaspat numit antrenor la Rapid, s-a…

- Prima declarație a lui Iulian Mihaescu, interimarul de la Dinamo. ”Pregatesc echipa zi de zi”. Dupa demiterea lui Florin Bratu, 38 de ani, Dinamo va merge, macar o vreme, pe mana unui tehnician cu experiența. ”Eu am condus antrenamentul de astazi. Mai multe nu știu, aflați voi, ziariștii. Pregatesc…