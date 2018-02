Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestatia la executare formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF- Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Decizia nu este definitiva si poate fi…

- Un nou episod rusinos pentru justitia romana s-a consumat ieri intr-un dosar de crima organizata al clanului Corduneanu. Curtea de Apel Iasi l-a achitat definitiv pe unul dintre exponentii familiei, Petronel, considerand ca infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat nu exista. Petronel…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca, joi, contestatia la executare formulata de catre omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Dupa doua cereri de liberare conditionata…

- Sentinta definitiva perfecta pentru unul dintre membrii clanului Corduneanu, Petronel. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare . (VEZI SI: Lovitura pentru clanul Cordunenilor! Unul…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Curtea de Apel Timisoara s-a pronuntat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares si interlopului Eduard Palincas, ambii condamnati de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentinta care a fost atacata si de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande.Astfel,…

- NEWS ALERT Inchisoare cu executare pentru fostul presedinte CJ Cluj. Decizie definitiva Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa…

- Licitația de concesionare a serviciului de colectare a deșeurilor pentru jumatate din populația județului, inclusiv zona Alba Iulia – deblocata de instanța • Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestația unui operator care a atacat decizia CNSC Licitația de concesionare a serviciului de…

- Mihai Necolaiciuc a fost condamnat in noiembrie 2016 la 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel Bucuresti. La un an de la incarcerarea sa in penitenciarul Poarta Alba, „tarul CFR“ a facut 3 solicitari de liberare conditionata. Ultima a fost admisa in prima instanta.

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Liderul unei grupari de traficanti de etnobotanice, destructurata acum cinci ani de BCCO Alba Iulia, a ajuns dupa gratii. Mircea Marian Ispas (33 de ani) a fost condamnat definitiv prin sentinta la Curtea de Apel Alba Iulia, in 15 ianuarie, alaturi de alti trei membri ai gruparii, din Alba Iulia si…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Capitala, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 – 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Curtea de Apel Constanta a decis, marti, sa admita apelul formulat de Ali Gener Memet impotriva sentintei Judecatoriei Tulcea, din data de 7 iulie 2017, prin care fusese condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru ca omorase un caine. Instanta a hotarat sa desfiinteze in parte sentinta…

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…

- Un cugirean, condamnat la 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru ca a vandut cannabis unor minori. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala…

- Tribunalul Constanta a dat, vineri, sentinta in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky fusese trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni, fiind acuzat de DNA ca a primit procente din sumele incasate de o firma care a realizat diferite lucrari in judetul Constanta, unele…

- 30 de ani de inchisoare pentru criminalul unui fost primar din Lunca Muresului este sentința data de Tribunalul Alba. Barsony Gligor, barbatul acuzat ca l-a omorat, in 2016, pe fostul primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu , a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Alba, la 30 de ani de inchisoare cu…

- Memet Ali Gener, un tulcean de 26 de ani, este primul roman condamnat la inchisoare cu executare, in prima instanta, pentru ca a omorat un caine. Acum, Curtea de Apel Constanta judeca apelul.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia ei la decizia de arestare preventiva.

- Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral, condamnat definitiva pentru luare de mita.In urma cu putin, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral, la trei ani de inchisoare cu executare. Marian Mitrea a fost trimis in judecata de…

- De asemenea, instanta suprema mentine pedeapsa initiala, de trei ani si sase luni de inchisoare, pentru fostul deputat Mihai Banu, caruia i-a fost repins apelul. Totodata, magistratii instantei supreme mentin decizia din prima instanta, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, de a confisca de la cei doi…

- Medicii si familiile lor, aflate in intretinerea acestora, ar trebui sa beneficieze gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, potrivit unui articol legislativ in vigoare din 2008. Doar ca nu exista procedura pentru decontarea acestor servicii, astfel ca nu se aplica, de 9 ani. Cel putin…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis sa solicite unei foste angajate a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, in dosarul privind cererea de retrocedare a institutiei, informatii cu privire la documentele pe care le-a avut in vedere in anul 1997 la publicarea unui articol stiintific in revista Apulum.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat, pentru data de 23 ianuarie 2018, dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Ieri, instanta suprema a respins, ca inadmisibila,…

- „Privitor la situatia familiala a detinutului (7 copii in intretinere din care 6 minori), instanta constata ca aceasta nu se circumscrie niciunui criteriu de analizat la aprecierea oportunitatii acordarii liberarii conditionate unui condamnat. Chiar si asa, aceasta ar trebui privita ca o cauza de…

- Magistratul Cristina Nicoara, judecator la Curtea de Apel Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Decizia apartine Curtii de Apel Cluj si a fost pronuntata in 17 noiembrie.

- Judecatoarea Curții de Apel Alba Iulia, Cristina Nicoara, a fost condamnata, vineri, de Curtea de Apel Cluj, la inchisoare cu suspendare și munca in folosul comunitații, pentru ucidere din culpa, dupa ce a lovit cu mașina un barbat pe trecerea de pietoni. Judecatoarea a primit doi ani de inchisoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri seara ca neintemeiata contestatia depusa de milionarul Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare. Omul de afaceri este in prezent la Londra, iar statul roman a solicitat extradarea lui Puiu Popoviciu.

- O judecatoare cu grad de Curte de Apel a fost condamnata, vineri, 17 noiembrie, de o instanța clujeana la inchisoare cu suspendare și munca in folosul comunitații pentru ucidere din culpa, dupa ce a lovit cu mașina un barbat pe trecerea de pietoni, informeaza clujust.ro.Judecatoarea Cristina…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca procesul in care medicul ortoped Gheorghe Burnei este judecat pentru luare de mita poate incepe. Concret, magistratii au respins toate exceptiile ridicate de avocatii medicului, au stabilit ca probele au fost administrate corect si ca rechizitoriul este legal.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins vineri, ca neintemeiata, contestația depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul "Baneasa". Pe 3 august, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv…

- Miercuri, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Razvan Murgeanu la doi ani de inchisoare cu suspendare si la munca in folosul comunitatii, pentru trafic de influenta. Fostul consilier de stat trebuie sa munceasca 60 de zile la Primaria Sectorului 1 sau la Primaria Capitalei. El a fost acuzat…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, miercuri, contestatia depusa de Ioan Clamparu, considerat unul dintre cei mai periculosi traficanti de fiinte umane, impotriva deciziei Tribunalului Alba prin care a fost condamnat, in septembrie, la 25 de ani de inchisoare si o amenda de 50.000 de lei, in…

- O agresiune intre trei barbați, un furt de aur neprelucrat obținut din zona Roșia Montana și o urmarire cu mașina poliției sunt „ingredientele” unui scandal transformat in dosar penal și finalizat cu o decizie definitiva in justiție. Curtea de Apel Alba Iulia a hotarat in 26 octombrie 2017 condamnarea…

