- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedintele organizatiei judetene Bihor a Partidului National Liberal, a demisionat din functia de prim-vicepresedinte pe strategii politice al PNL, scrie Agerpres. "La inceputul saptamanii trecute mi-am depus demisia la sediul central PNL", a declarat…

- "Urmare a discutiilor avute cu presedintele PNL, Ludovic Orban, cu presedintele PNL Alba, Mircea Hava, si cu alti colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anuntate din calitatea de vicepresedinte al partidului. Nu am fost niciodata genul de om care sa renunte la greu. Iar partidul are…

- Gabriel Vlase a demisionat, joi, din functia de deputat si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, demisia are legatura cu faptul ca a fost validat, miercuri, in functia de director al Serviciului Informatiilor Externe. "Subsemnatul Petru Gabriel Vlase, imi prezint demisia din functia de deputat si vicepresedinte…