- Un spectacol pe care, cu siguranța, nu-l veți uita prea ușor! Il veți putea urmari, in doua reprezentații, La ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Read More...

- In aceasta dimineața, in jurul orei 9.00, o tanara de 23 de ani (sibianca) a ajuns la spital dupa ce a fost victima unui șofer care nu i-a acordat prioritate pe o trecere de pietoni. Read More...

- In perioada 21-23 martie anul curent, la Cluj – Napoca, a avut loc salonul Internațional al Cercetarii Științifice, Inovarii și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVI-a. La eveniment a participat și Șef Lucrari Dr. Vicențiu Saceleanu, medicul șef al Secției Clinice Neurochirurgie a SCJU Sibiu, care a facut…

- Polițiștii din Sibiu, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat percheziții la locuințele unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de... 1.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Read More...

- *”Jazzul se interpreteaza din inima. Poti chiar trai prin el. Iubiti-l intotdeauna”. ( Louis Armstrong ) Cel mai longeviv festival de jazz din Romania iși așteapta spectatorii la Sibiu, in a doua jumatate a lunii mai. Read More...

- S-A STABILIT! Cota de participare a comunei Șelimbar pentru cofinanțarea proiectului ”Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata, din regiunea Sibiu – Brașov, in perioada 2014 – 2020” a fost…

- Ei, s-aduna micii meșteri mari, cu maini de aur și drag de tradiții, sa faca sarbatoare la Sibiu. Și asta pentru ca, DA, copiii talentați, copiii indrumați pe calea meșteșugurilor tradiționale merita atenție, merita incurajați, tocmai pentru ca țin in mainile lor... nemurirea prin TRADIȚIA. Read More...

- DN 14, accident la intrarea in comuna Șeica Mare dinspre Sibiu: Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, șoferul unei autoutilitare nu a pastrat distanța regulamentara in mers și, ca urmare a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa. Read More...

- Nascut la. 1 ianuarie 1826, Kerz, Marele Principat al Transilvaniei azi Carța, județul Sibiu, Romania – decedat la 29 august 1857, Sibiu) Josef Viktor Kastner a fost un poet sas care a scris in dialectul sasesc. Read More...

- Faina potrivire: Echipa sibiana o va intalni pe cealalta echipa din județ, Gaz Metan Mediaș, in semifinalele Cupei Romaniei! Așa s-a stabilit, miercuri, 14 martie, in urma tragerii la sorți care a avut loc la Casa Fotbalului. Prima manșa este programata sa se dispute la Sibiu, pe 18 aprilie, iar returul…

- Pasiune, iubire, daruire, ARTA. FITS, cea de-a XXV-a ediție. Un festival, o traire, un sfert de veac! Festivalul internațional de Teatru face anul acesta din Sibiu capitala mondiala a artelor spectacolului in perioada 8-17 iunie. Evenimnetul se desfașoara sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei…

- *“Copiii sunt cea mai valoroasa resursa a lumii si cea mai mare speranta a ei pentru viitor” (John Fitzgerald Kennedy) Copiii au nevoie de inimi. De inimi care sa ii iubeasca, de OAMENI care sa ii creasca. Au nevoie de IUBIRE, de INȚELEGERE, de EDUCAȚIE, de piepturi și brațe care sa-i imbrațișeze,…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 23,40, in municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe Bulevardul Corneliu Coposu de catre un barbat in varsta de 41 de ani, domiciliat in localitatea Cristian. Read More...

- Centrul Cultural Maghiar din Sibiu a fost inființat pe data de 11 martie 2006 de catre Asociația HID și partenerii acesteia cu scopul de a reprezenta cultura și comunitatea maghiara. Read More...

- Organizatia Tinerilor din Sibiu (OTS) organizeaza joi, 15 martie, o conferinta cu tema „Ești ceea ce traiești!”. Așa cum aflam de la organizatori, invitatul special este Diac. Lect. Dr. Adrian - Sorin Mihalache. Conferinta va avea loc in Aula Magna a Facultații de Medicina din Sibiu la ora 18:00.…

- Ediția FITS ce aniverseaza un sfert de veac minunat in lumea artelor spectacolului- este tot mai aproape! Maestrul Ioan Holender (un nume apreciat pe toate meridianele) susține o conferința speciala a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, pentru studenții Departamentului de Arta Teatrala…

- ANUNT IMPORTANT: Cererile de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile dedicate dezvoltarii microintreprinderilor si IMM-urilor se afla intr-un proces accelerat de contractare la nivelul Regiunii Centru. Read More...

- Prefectul Adela Muntean și subprefectul Horațiu Marin l-au insoțit, marți, 6 martie, pe ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in vizita sa la doi dintre crescatorii de porci Mangalița din județul Sibiu. Read More...

- Vineri, 2 martie, laboratorul de imagistica medicala din structura „Centrului de Cercetare invaziva si non-invaziva in domeniul patologiei vasculare la adult” (CVASIC) al SCJU Sibiu a gazduit un atelier de lucru (workshop) avand ca tema “Rolul Rezonanței Magnetice in hipertensiunea pulmonara”. Read…

- Direcția de Sanatate Publica Sbiu confirma: In cursul saptamanii trecute s-a raportat un deces cu pneumonie la grupa de varsta 2-4 ani. Autoritațile spun ca s-au recoltat probe de plaman pentru investigarea etiologiei, care sunt in curs de cercetare. Read More...

- In jurul orelor 16.30, pe DJ106 (Dealul Daii), la ieșire din municipiul Sibiu, s-a produs un accident in care sunt implicate, potrivit primelor informații, un autotuism și un microbuz de transport calatori. Read More...

- “Anul trecut am modernizat cartierul Dioda și zone din Hipodrom II, Valea Aurie și Reșița II. Continuam și anul acesta proiectul de reabilitare a zonelor de blocuri: am semnat contractul pentru cartierul Turnișor și ne pregatim sa demaram procedura de achiziție pentru o zona din cartierul Hipodrom…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 de euro fiecare iși cauta perechea!!! Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu…

- Muzeul ASTRA, instutuție emblematica pentru cultura Sibiana și... nu numai, s-a implicat activ in aceasta perioada in sprijinul turismului din județul Sibiu. Mai precis, o echipa de 18 specialiști din Muzeu se afla de saptamana trecuta la Romexpo, in București, la Targul de Turism al Romaniei, ediția…

- Miercuri 21 februarie 2018, intre orele 14.00 – 16.30, Școala Populara de Arte și Meserii ,,Ilie Micu” Sibiu, va invita la spectacolul artistic ,,Azi e Dragobetele”, un eveniment ce ne cheama in mijlocul TRADIȚIILOR AUTENTICE! Read More...

- In cea de-a treia zi a targurilor internationale ”Aerospace & Automotive Meetings Romania”, organizate la ROMEXPO Bucuresti de Advanced Business Events, ADR Centru a pregatit, pentru prima data in cadrul unui astfel de eveniment derulat in Romania, cateva vizite de documentare si informare a participantilor…

- In perioada 15 - 28 februarie 2018, tinerii interpreti de muzica populara din Romania si diaspora se pot inscrie la preselectia Festivalului-Concurs al Cantecului Popular Romanesc „Lucretia Ciobanu” 2018, initiat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Cindrelul -…

- PAȘI ASORTAȚI MILENIULUI III: Proiectul de construcție a centrului comercial Festival Centrum, care va fi amenajat langa Podul Garii, intra in linie dreapta, anunța administrația locala sibiana. Read More...

- Urmatoarea conferința speciala FITS ii aduce in dialog pe Constantin Chiriac, directorul celebrului festival și al Teatrului Național RADU STANCA și pe Nigel Bellingham, directorul British Council Romania. Read More...

- Directorul General al SC Apa Canal SA Sibiu, Vasile Maier a avut o intalnire de lucru cu Prefectul județului Sibiu, Adela - Maria Muntean. Cei doi au abordat mai multe teme, cu accent pe extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata pentru localitațile Avrig, Marșa, Sacadate și Glamboaca.…

- Inflatia este un dezechilibru major al economiei unei tari, reprezentat de o crestere generalizata a preturilor si de scaderea simultana a puterii de cumparare a monedei nationale. Acest lucru nu s-a intamplat pentru prima oara in societatea moderna, ci in imperiul roman, cu aproape 2.000 de ani in…

- Filarmonica de Stat din Sibiu continua programul concertelor saptamanale, dupa bunu-i obicei, cu inca un eveniment de anvergura care aduce in fața publicului un violonist roman de talie mondiala. Read More...

- DN 14, intrare in Sura Mare dinspre Sibiu: șoferul unui autoturism care circula catre Mediaș nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta și, ca urmare, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus. Read More...

- Cele trei intalniri organizate recent in cadrul au relevat, recunosc organizatorii, principalele probleme cu care se confrunta restaurantele și bucatarii din Sibiu și Mediaș. Coordonatorul programului, dl Maximilian Dragan, a prezentat, cu aceste ocazii, obiectivele, principiile și domeniile de acțiune,…

- Deunazi, postam aceasta imagine, insoțita de acest comentariu: „CE FAIN E LOCUL ASTA!!!... pacat, insa, ca insemnarile cu graffiti au ajuns sa mazgaleacsa și pe-aici...”. Read More...

- In data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 01.30, la Dispeceratul I.P.J. Sibiu s-a primit o sesizare referitoare la producerea unui incendiu intr-o locuința de pe strada Siretului din municipiul Sibiu. Doi polițiști de ordine publica au intervenit de urgența și au scos imediat cele doua persoane prabușite…

- Pregatirile pentru Programul SIBIU REGIUNE GASTRONOMICA EUROPEANA 2019 continua. Bucatarii din județul Sibiu sunt invitați marți 30.01.2018, ora 10, la Consiliul Județean din str. General Magheru nr.14, in sala de conferințe, pentru a participa la o intalnire de informare pe tema acestui Program. Read…

- Fotbaliștilor sibieni le... priește iarna!!! Rezultatele sunt dovada! Echipa noastra a caștigat, astazi, cu scorul de 2-1 (0-1) meciul disputat in compania formației Performanța Ighiu, pe terenul sintetic din vecinatatea Stadionului "Municipal” din Sibiu. Read More...

- In urma analizarii documentației medicale intocmite pacientei CM in data de 28.12.2017 (*reamintim ca, din nefericire, pacienta a decedat), a declarațiilor medicilor implicați in acordarea asistenței medicale susnumitei, a declarațiilor personalului care și-a desfașurat activitatea in Unitatea de Primiri…

- In data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 04.00, in municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia, un barbat in varsta de 28 de ani, din Saliște, a gafat in timp ce conducea un autoturism spre ieșirea din oraș. Read More...

- Vineri, 12 ianuarie, la Sibiu, intalnire lucru majora in vederea organizarii Summit-ului UE din mai 2019. Mai exact, este vorba de o vizita de lucru la Sibiu, orașul in care se va desfașura acest eveniment la cel mai inalt nivel, la care vor participa Președinții statelor membre ale Uniunii Europene.…

- Inca de la inceputul secolului XX, nevoile economice au determinat apariția ideii construirii unei linii ferate Rașinari- Sibiu, idee aprobata in ședința Reprezentanței comunale din ziua de 1 decembrie 1910. Read More...

- Ce FRAȚIE FAINA intre prunci, natura, și oameni cu idei stralucite!!! Circa 400 de copii sibieni au devenit prieteni ai naturii anul trecut, prin lectura, muzica, teatru și activitați ecologice. Asociația "Joaca de ecologia" a distribuit in Sibiu peste 300 de exemplare din cele doua carți lansate in…

- Biblioteca Județeana ASTRA Sibiu, in colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și Asociația Filateliștilor din județul Sibiu organizeaza in perioada 15-25 ianuarie 2018, o generoasa expoziție documentara avand drept scop sarbatorirea a 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu (1850–1889) și…

- In cursul zilei de 10 ianuarie a.c., in urma activitaților specifice desfașurate de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu, pe strada Ion Creanga din municipiul Sibiu, a fost identificat un autoturism care a fost semnalat ca furat de pe raza... municipiului București,…

- „In aceste zile, voi participa la cea mai importanta bursa de artele spectacolului din lume, APAP (Association of Performing Arts Professionals), la New York. De asemenea, in vederea dezvoltarii platformei doctorale a Univeristații „Lucian Blaga” din Sibiu, ma voi intalni cu reprezentanți ai unora dintre…

- Inca de acum doua-trei-zile s-a vorbit mai cu seama in mass-media centrala despre cazul unei femei care ar fi murit cu zile la Sibiu, dupa ce, postrivit spuselor rudelor, ar fi fost plimbata de la un spital la altul, fara sa i se acorde atenția necesara de catre personalul medical. Read More...

- O echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a participat in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei 2000 - Transfagarașan.…

- Sambata 06 ianuarie a.c. #jandarmii_sibieni vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la slujba de sfintire a Apei Mari in Piata Mare din municipiul Sibiu, astfel incat atmosfera sarbatoroii sa nu fie tulburata de incidente nedorite. Read More...

- Sibiu, 2 ianuarie 2018. Pe adresa redacției am primit un mesaj (pe care il vom reda integral) din partea unui cititor, indignat- motivat de starea in care se afla cartierul Veteranilor. Read More...