Ilfov: Percheziţii la locuinţa unui bărbat care practică ilegal profesia de dentist în comuna Gruiu Politistii din Ilfov efectueaza sambata perchezitii in comuna Gruia, la locuinta unui barbat banuit ca practica ilegal profesia de dentist. Potrivit unui comunicat al Politiei Ilfov, barbatul are 50 de ani si a desfasurat activitati specifice profesiei de dentist, pentru locuitorii comunei Gruiu, fara a avea acest drept. In acest caz, politistii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de exercitare a unei profesii fara drept. Perchezitiile au loc dupa ce presa a semnalat faptul ca barbatul in cauza este un fost zidar, care practica ilegal meseria de stomatolog. Conform presei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

