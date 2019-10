Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, in sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta, are loc sedinta ordinara, cu urmatoarele proiecte ale Ordinii de zi: Proiect nr.1, privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta din data de 12 si 30…

- Radu Toanca si-a anuntat oficial retragerea de la clubul sportiv al municipalitatii printr-o postare pe Facebook. SCM Timisoara a fost infiintata ca o solutie de criza pentru a finanta legal cele mai importante cluburi sportive din oras. Cu toate acestea problemele financiare nu au ocolit si nu ocolesc…

- Autoritațile locale din Hațeg nu sunt de acord cu majorarea prețului la apa. Apa Prod a adresat o solicitare in acest sens. Consilierii locali din Hațeg au studiat problema și au concluzionat ca nu sunt de acord ca abonații sa plateasca mai mult pentru serviciile de apa și canal. “Va informam…

- Abia la sfarșitul lunii iulie, consilierii județeni au aprobat cotizația pentru 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS), al carei membru este Județul Bacau. Cotizația datorata și aprobata este de 1.000.000 de lei. Daca ar fi virat mai devreme suma respectiva,…

- Terenul propus de primarie pentru ridicarea unei sali polivalente la Timisoara, situat in spatele stadionului „Dan Paltinisanu”, ii creaza numai probleme primarului Nicolae Robu. Ca „salvare” pentru disponibilizarea bazei sportive de acolo, el a anuntat o noua investitie la un teren de antrenament,…

- Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociatiei ”Daruieste viata”, care construieste primul spital de oncologie padiatrica din Romania, a anuntat, joi, ca a platit peste 6.000 de lei TVA pentru medicamente oncologice aduse din Austria si Ungaria, in conditiile in care tratamentul pentru bolnavii…

- Prețul la apa potabila este mai mare, de la 1 iulie 2019, pentru toți abonații din aria de operare a societații HidroPrahova. Dupa cum știți, prețurile la apa și canalizare nu mai sunt stabilite pe plan local, fiind incluse in Strategia de tarifare aprobata de Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare…