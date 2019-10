Stiri pe aceeasi tema

- Speranța de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Candidații aflați la inceput de drum in cariera au putut aplica la peste 5.000 de joburi tip entry level (0-2 ani experiența), disponibile in mare parte in București, Timișoara,…

- Speranța de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Candidații aflați la inceput de drum in cariera au putut aplica la peste 5.000 de joburi tip entry level (0-2 ani experiența), disponibile in mare parte in București, Timișoara,…

- Speranta de angajare a tinerilor a crescut in 2019. Companiile au mii de joburi disponibile pentru candidați fara experiența Speranta de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza datele BestJobs. Potrivit analizei,…

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Cam 6 luni mai trebuie așteptat noul film cu James Bond, al 25-lea al seriei. Tot cu Daniel Craig in rolul Agentului 007, “Nu e timpul sa mori”, filmat la Londra și in Jamaica, va fi lansat pe 3 aprilie in Marea Britanie. Pana atunci, pentru fanii James Bond și nu numai, cateva variante de vacanța in…

- Limitarea la 70.000 de euro elimina majoritarea proiectelor noi din marile orașe pentru ca dezvoltatorii imobiliari nu vor mai putea pune la dispoziție apartamente care sa se incadreze in preț. Reamintim, Eugen Teodorovici – ministrul Finanțelor, a trimis in Parlament un proiect de lege prin care se…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA are in derulare proiecte de modernizare a 636 de poduri si podete la nivelul rețelei feroviare, proiecte care beneficiaza de finanțare nerambursabila in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) si a Mecanismului pentru Interconectarea Europei…

- Virgil Ianțu s-a intors din vacanța cu un gust amar. Prezentatorul de televiziune este foarte dezamagit de ceea ce i-a fost dat sa vada in calatoria sa. Virgil Ianțu, in varsta de 48 de ani, a povestit pe conturile de socializare experiențele placute, dar și mai puțin placute pe care le-a trait in vacanța: „…