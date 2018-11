Ilan Laufer, cel care l-a acuzat pe Klaus Iohannis de antisemitism pentru ca a refuzat numirea sa in functia de ministru al Dezvoltarii, a demonstrat, printr-o postare pe pagina de Facebook personala, ca este nascut in Romania. Reactia sa este un raspuns la faptul ca in presa au aparut, miercuri, mai multe articole ale unor publicatii israeliene care informau ca Laufer s-ar fi nascut in Israel.