Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Luafer, consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, a participat la Timiș la a doua ediție a Smart Start USA.Citește și: Damen Mangalia incepe construcția unei nave pentru cautarea și recuperarea de diamante de la mare adancime „Mediul de afaceri din Timiș - pe traseul…

- ''Ploiești, 20 mai 2019: Turneul programului Smart Start USA a ajuns, astazi, la Ploiești. In amfiteatrul Universitații de Petrol și Gaze și-au dat intalnire peste 50 de antreprenori prahoveni cu echipa de proiect Smart Start USA. La conferința “Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare…

- In cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, la Miami a avut loc, sub coordonarea Camerei de Comerț Miami Dade, un eveniment special dedicat afacerilor din industria IT, logistica, imobiliare, industria prelucratoare, textile și industria alimentara. Delegația a fost condusa…

- Ilan Laufer a spus ca este mandru sa anunțe inființarea organizației PSD Florida. Mesajul sau: ”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida. Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este…

- Facebook a anuntat vineri unele masuri privind transparenta publicitara in UE, prin care care se urmareste combaterea incercarilor de interventie straina in campania pentru alegerile europarlamentare din luna mai, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Romania, parata la C. E.: 'Legislativul…

- In perioada 18-24 martie, la Miami, au avut loc o serie de intalniri intre companii americane si reprezentanti ai diferitelor industrii din Romania, scopul acestor sesiuni fiind crearea primului ecosistem romanesc dedicat cresterii exportului si internationalizarii companiilor cu capital romanesc, cu…

- Ambasada Statelor Unite la București a postat pe pagina de Facebook un videoclip in care mai mulți tineri raspund la intrebarea „Cum ar fi viața ta fara corupție?”. Aceștia cred ca am trai mai bine, am avea salarii corecte și un sistem de invațamant și de sanatate mai eficiente. „Fara corupție am avea…

- ''Bun gasit tuturor! Ei fac parte din proiectul SMART START USA, asculta poveștile lor și daca simți ca e momentul ca afacerea ta sa depașeasca granițele Romaniei, inscrie-te pentru evenimentul "Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor romanești"…