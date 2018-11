Sarbatoarea Subcarpati la Arenele Romane!

Ca în fiecare an, tradiția spune că ne strângem pe 1 decembrie la Sărbătoarea Subcarpati. Trupa își sărbătorește aniversarea și ne sărbătorim cu toții Ziua Națională în cortul încălzit de la Arenele Romane. BestMusic vă invită și în acest an să ținem obiceiul în picioare si sa facem inca un concert sold out. Invitata… [citeste mai departe]