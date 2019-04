Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Tudose, reactioneaza la anuntul presedintelui Iohannis privind convocarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare."Pe data de 26 mai vom avea referendum. Intrebarea inca nu o cunoastem, dar va fi pe tema justitiei.…

- Fostul ministru pentru IMM-uri Ilan Laufer a fost nominalizat de conducerea PSD pentru functia de sef al Departamentului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat al partidului, scrie Agerpres. "Nominalizarea mea pentru coordonarea Departamentului pentru Mediul de Afaceri, Comert si…

- ''Nominalizarea mea pentru coordonarea Departamentului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din cadrul Consiliului Național al PSD este, pentru mine, un moment de reala bucurie și totodata de mare responsabilitate. Mulțumesc domnului președinte, Liviu Dragnea, domnului secretar…

- "In mod logic și previzibil, Curtea Constituționala a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe 2019. Administrația Prezidențiala nu are vreun rol in politicile fiscal-bugetare, pentru asta avem un guvern, votat de un parlament, in urma unor alegeri democratice",…

- „Smart Start USA incepe anul 2019 cu o noua misiune economica in Statele Unitele ale Americii, pe data de 20-21 martie 2019 la Miami, Florida. Programul este deschis pentru companiile romanești și reprezinta o oportunitate unica pentru internaționalizarea acestora. Va aștept sa imi fiți alaturi,…

- Antreprenorii au inscris peste 14.000 de planuri de afaceri, pana saptamana trecuta, in aplicatia Start-Up Nation, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, intr-o conferinta de presa. “Avem pana acum peste 14.000 de planuri de afaceri deja in sistem…

