"Este un lucru foarte trist, faptul ca in țara noastra, in anul 2019, la 30 de ani de la caderea comunismului, avem deținuți politici. Imi declar pe aceasta cale, respectul, sprijinul și solidaritatea fața de domnul președinte Liviu Dragnea. Cu siguranța, scorul pe care PSD l-a obținut la aceste alegeri pentru Parlamentul European nu este cel așteptat, dar poporul are intodeauna dreptate și trebuie șa existe o analiza serioasa.

In același timp este incontestabila atat creșterea economica a Romaniei in ultimii doi ani și jumatate de guvernare PSD-ALDE, cat și faptul ca peste 70% din programul…