Stiri pe aceeasi tema

- Economistul bulgar Kristalina Georgieva a devenit, miercuri, in mod oficial, primul director general al Fondului Monetar International (FMI) provenit dintr-o economie emergenta, cu obiectivul declarat de a ajuta statele membre sa faca fata incetinirii economice. Mandatul sau va incepe la 1…

- Ilan Laufer a anuntat miercuri ca a demisionat din functia de consilier onorific al premierului Viorica Dancila. "Am aflat recent ca doamna premier Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita in Statele Unite ale Americii si am fost foarte bucuros ca vom avea ocazia sa discutam toate aceste aspecte…

- Demisie din Guvernul Dancila anuntata pe facebook. "Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relatiilor economice bilaterale dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Mi-am dedicat tot timpul si energia pentru dezvoltarea…

- "Inteleg ca doamna premier prefera consilieri externi si prin urmare ma aflu in situatia in care nu imi pot exercita eficient niciuna dintre aceste functii", a scris Laufer pe Facebook. "Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Viorica Dancila se afla, de duminica, in SUA, unde efectueaza o vizita, alaturi de mai mulți membri ai Guvernului. Insa, unul dintre consilierii sai onorifici, Ilan Laufer, fost ministru, a anunțat ca demisioneaza din poziția pe care o deținea. Motivul: premierul nu l-a solicitat in niciun fel pentru…

- Ilan Laufer a postat pe Facebook o scrisoare publica in care iși anunța demisia din PSD: ”Dragi prieteni, Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relațiilor economice bilaterale dintre Romania și Statele Unite…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…