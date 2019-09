Stiri pe aceeasi tema

- Demisie din Guvernul Dancila anuntata pe facebook. "Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relatiilor economice bilaterale dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Mi-am dedicat tot timpul si energia pentru dezvoltarea…

- "Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei…

- Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, analizeaza, intr-un mesaj pe Facebook, actul semnat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cel al SUA, Donald Trump. Laufer este un bun cunoscator al mediului american, el fiind, de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata un mesaj cu prilejul Zilei Aviației Romane și a Forțelor Aeriene, in care spune calansarea misiunilor de Poliție aeriana cu avioane F-16, sub comanda naționala s-a realizat ca rezultat concret al acordului politic incheiat cu partidele parlamentare,…

- "Am avut un memorandum in Guvern, sa vedem care este opinia ministerelor. Am definitivat analiza, am trimis-o catre celelalte institutii, trimitem catre presedinte, dar parerea mea este ca aici trebuie o decizie politica pe care sa o ia presedintele. Dansul vad ca nu spune nimic, totusi. Mutarea…