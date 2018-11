Stiri pe aceeasi tema

- Atributiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG - Consiliul Afaceri Generale vor fi indeplinite si asigurate de un alt reprezentant al Guvernului, conform unei dispozitii a premierului. "Conform dispozitiei prim-ministrului…

- Din pacate nu mai avem astazi reperul care s-a incercat in anii ‘90 in Romania, anume organizarea profesiei care sa stabileasca macar cateva repere de deontologie, a declarat senatorul PSD Robert Cazanciuc.

- Associated Press subliniaza ca Romania are inca probleme cu securitatea la incendiu, la trei ani dupa incendiul din Colectiv care a omorat 64 de persoane, preluand raportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența care arata ca 280 de cluburi existente la nivel național funcționeaza fara securitate…

- "Dragi tineri elevi si studenti in anul I (...) dragi boboci, de astazi, din ziua depunerii juramantului militar va aflati cu adevarat in slujba tarii, iar tara conteaza pe determinarea dumneavoastra. (...) Asteptam de la dumneavoastra sa deveniti acei militari profesionisti ai armatei moderne pe…

- Lumea medicala din Romania este uluita! La Maternitatea din Ploiesti s-a nascut un bebeluș cu doua penisuri. Medicii declara ca este primul caz de acest fel intalnit in spitalul lor și ca trebuie facute consulturi genetice de specialiatitate pentru a se pune un diagnostic corect.

- 27.09.2018 In conditiile in care Guvernul Romaniei nu si-a onorat obligatia asumata prin Acordul incheiat de a negocia si semna Contractul colectiv de munca la nivel de sector Sanatate iar salariatii din sistemul sanitar sunt afectati de cateva anomalii legislative, Federatia „Solidaritatea Sanitara”…

- Liberala Raluca Turcan, mesaj pentru parinți, elevi și profesori la inceput de an școlar. Intr-o postare pe Facebook, Turcan subliniaza importanța invațamantului in Romania. "Dragi parinți, elevi și profesori,Astazi incepe un nou an școlar. Cu toții ne-am fi dorit ca in anul…

- Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania) va lua poziție fața de derapajele unora dintre oficialitați, din ultimele saptamani, in ceea ce privește abordarea fața de comunitatea germana, a anunțat Dragoș Anastasiu, președintele AHK Romania, marți seara, citat fiind de Mediafax. "Nu vom refuza niciodata…