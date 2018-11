Ilan Laufer: Consider că refuzul preşedintelui Iohannis de a…

Ilan Laufer a afirmat marti seara, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism". El a adaugat ca il ingrijoreaza motivele reale pentru care presedintele nu a semnat decretul pentru numirea sa in aceasta functie, mentionand ca Iohannis a refuzat fara a-si motiva decizia, ceea ce este neconstitutional. Marti, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a aprobat remanierea guvernamentala,…