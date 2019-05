Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri (PSD), este audiat de polițiștii din Direcția de Investigare a Criminalitații Economice (DICE) in dosarul fraudarii companiei Unirea Shopping Center, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Ilan Laufer ar fi suspect pentru Complicitate la gestiune…

- Fostul ministru Ilan Laufer este audiat de catre politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, avand calitatea de suspect in dosarul in care Carmen Adamescu e acuzata de frauda, au precizat, pentru Mediafax, surse din ancheta. Laufer are calitatea de ...

- Chiar daca lacul Colibița nu a devenit o bomba ecologica, autoritațile care au efectuat la inceputul lunii martie controale, au gasit nereguli. Nereguli care au fost sancționate drastic. Apele Romane au aplicat amenzi in valoare totala de 180.000 lei, in timp ce amenzile date de Garda de Mediu Bistrița-Nasaud…

- Mai multe persoane care ar avea legatura cu uciderea omului de afaceri de la Slobozia Ciorasti au fost identificate, luni, la Vama Nadlac, in timp ce intentionau sa paraseasca tara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In continuarea cercetarilor privind cazul barbatului gasit…

- Cazul medicului Elena Vlad, care ar fi refuzat sa consulte o pacienta, a ajuns acum și in atenția polițiștilor. Anchetatorii au chemat-o la audieri pe doctorița și fac cercetari in cadrul unui dosar penal in rem pentru ucidere din culpa....

- Direcția de Sanatate Publica a depus plangere penala pe numele barbatului suspectat ca a practicat fara drept medicina, precum și pe numele unor angajați, potrivit unor informatii STIRIPESURSE.RO.La momentul transmiterii știrii, barbatul este audiat la Secția 4 de Poliție. Reprezentantii…

- Italianul care pretindea ca este medic a fost depistat de politisti in timp ce incerca sa iasa cu trenul din tara, pe la Punctul de Frontiera Curtici, a informat IGPF, transmite AGERPRES . “Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, au depistat un cetatean…

- Ministerul Sanatatii nu i-a echivalat diploma de studii presupusului medic italian care ar fi operat in clinici private din Bucuresti, a precizat, marti, ministrul Sorina Pintea, dupa ce presa a relatat ca un fals medic de chirurgie plastica a lucrat pentru cinci unitati medicale. ‘Eu am aflat azi de…