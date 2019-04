Ilan Laufer, ales la conducerea PSD. Primul mesaj

Ilan Laufer este președintele PSD al Organizației din Statele Unite ale Americii.

”Sunt onorat de increderea acordata de colegii mei care m-au ales in funcția de președinte al Organizației PSD - Statele Unite ale Americii. Am inceput sa lucrez la constructia unor organizatii puternice in cele mai importante state, de la coasta de est pana la coasta de vest. Ne vom face vocea auzita in SUA ! Vom fi alaturi de simpatizantii nostri si de toti romanii care traiesc in America si vor sa se implice alaturi de noi in proiecte importante pentru relatia ROMANIA-SUA si pentru comunitatile de romani…