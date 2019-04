Ilan Laufer a fost ales președinte al PSD, organizația SUA Ilan Laufer, social-democratul refuzat în luna noiembrie a anului trecut, de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de ministru al Dezvoltarii, a fost ales lider al PSD, organizația SUA, au anunțat, marți, într-un comunicat de presa reprezentanții PSD Diaspora, potrivit Mediafax. &"Avem o responsabilitate mare în toate statele din lume, de aceea ne bucuram sa îl avem în calitate de coordonator pe domnul Ilan Laufer, care sunt convinsa ca va aduce un plus de valoare organizației SUA și va întari relațiile transatlantice. E nevoie de multa munca, de construcție… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

