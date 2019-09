Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul onorific al premierului Dancila, Ilan Laufer, care detine si functia de presedinte al PSD SUA, anunta ca demisioneaza din functii, intrucat nu a fost invitat sa faca parte din delegatia Vioricai Dancila la vizita in America, desi se afla de un an de zile in Statele Unite ale Americii si…

- "Am anunțat-o pe doamna premier in aceasta seara ca demisionez. Nu are nicio legatura cu evenimentele de azi. Nu mi se pare corect sa ocup o funcție, fie ea și onorifica și neremunerata, atata timp cat nu are o corelare cu un proiect pentru Romania.", a spus Alexandru Coita. Nascut in 1981,…

