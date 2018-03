Il recunosti? Din pacate a murit in spital, in aceasta dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Arnaud Beltrame, ofițerul de poliție din Franța care a cerut sa fie cerut sa fie luat ostatic, in schimbul altei persoane, a murit. El fost numit erou de catre presedintele francez Emmanuel Macron.

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb.

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP."Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit.…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Arnauld Beltrane, politistul francez care a luat locul unui ostatic, a murit. Politistul a fost grav ranit in timpul interventiei trupelor speciale, pentru eliberarea ostaticilor. Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat sambata dimineata ca politistul a murit, dupa ce a fost impuscat…

- Ofiterul de politie francez care a cerut sa fie luat ostatic, in schimbul altei persoane, a murit, spun oficialii. Colonelul Arnaud Beltrame a fost numit erou de catre presedintele francez Emmanuel Macron.

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. O parte dintre clienții și angajații magazinului au reușit sa se salveze. Trei persoane au fost ucise,…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a avut, dupa explozia din centrul Capitalei, în care și-au pierdut viața doua persoane, o discuție cu prim-ministrul Pavel Filip și cu ministrul de Interne și le-a cerut ca investigația sa aiba loc opearativ și profesionist. ”Am…

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Un imblanzitor de cobre a murit dupa ce a fost mușcat de un șarpe in timpul unei incercari de capturare, scrie BBC News. Abu Zarin Hussin, un pompier care imblanzește cobre, a devenit celebru dupa ce tabloidele britanice au scris despre el ca s-a casatorit cu șarpele lui. Povestea s-a dovedit a fi falsa,…

- Judecatorul Curții Constituționale Victoria Iftodi este candidatura înaintata de Partidul Democrat pentru funcție de ministru al Justiției. Anunțul a fost facut de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, dupa ce o decizie în acest sens a fost luata în cadrul ședinței Biroului Permanent al…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A.Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn “Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca…

- Maratonistul etiopian Bekele Chala Adugna a murit electrocutat. Bekele Chala Adugna, 24 de ani, iși facea, ieri, antrenamentul de dimineața. In timpul alergarii, a calcat, din greșeala, pe un cablu de alimentare cu energie electrica. A decedat aproape instantaneu. Cei care i-au sarit in ajutor n-au…

- Un tânar în vârsta de 23 de ani, din Negresti Oas, a murit, miercuri noaptea, în localitatea Bondy, districtul Seine-Saint-Denis, dupa ce a avut o disputa în trafic cu un alt sofer.

- Seria de reportaje TVR, care aduc pe micul ecran poveștile impresionante de viața ale oamenilor parca uitați de lume, impresioneaza pana la lacrimi telespectatorii. De-a lungul timpului, cei care au avut cum i-au ajutat pe satenii protagoniști. Pentru unii insa, viața a avut surprize neplacute. Petre…

- Norica Botonog, femeia de 42 de ani care a facut șoc anafilactic de la o injecție primita acasa, a incetat din viața astazi la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Femeia fusese adusa in stop cardio-respirator și se afla in coma de aproape doua saptamani pe secția ATI. Rudele sunt hotarate sa o dea in…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Actorul, regizorul si producatorul Kevin Smith a anuntat ca a fost foarte aproape de moarte din cauza unui "atac de cord foarte grav", relateaza luni Press Association. Smith, in varsta de 47 de ani, spune ca nu s-ar mai afla in viata daca nu ar fi mers la spital. "Dupa primul…

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- Serviciile de securitate din Franta ar fi dejucat doua atacuri teroriste planuite pentru anul acesta, in conditiile in care militantii islamisti si-ar fi indreptat atentia asupra obiectivelor interne ale tarii ca raspuns la recesiunile militare din Irak si Siria, potrivit ministrului de Internet, Gerard…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- Directoarea unei gradinite din Capitala a fost ucisa cu sange rece de fostul sot. Femeia a fost injunghiata de doua ori, a ajuns la spital, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Barbatul cu care are doi copii a fost prins de catre politisti la scurt timp si dus…

- Legendarul chef francez Paul Bocuse, care a primit titlul de „cel mai bun bucatar profesionist al secolului”, a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a suferit de Parkinson timp de mai multi ani. Decesul a fost anuntat sambata de Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei.Citeste si:…

- Paul Bocuse, un superstar si ambasador mondial al gastronomiei franceze moderne, a murit la varsta de 91 de ani, sambata, in celebrul sau "han" din Collonges-au-Mont-d'Or, de langa Lyon, transmite AFP. Informatia a fost facuta publica intr-un comunicat de familia acestuia. Paul…

- Paul Bocuse, legendarul bucatar francez, care a reprezentat cu onorare tradițiile culinare ale țarii sale in intreaga lume a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb.

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP. Paul Bocuse s-a stins din viata in celebrul…

- Doar printr-o minune un baietel nou-nascut a supravietuit dupa ce mama sa l-a nascut intr-o hazna si ...l-a lasat acolo. S-a intamplat, in aceasta dimineata, in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Dupa ce i-a dat viata bebelusului, tanara de 20 de ani a intrat in casa fara sa le spuna o vorba…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici, informeaza EFE, preluata de Agerpres. "Franţa trebuie să primească…

- "Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR. Sedinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro. Ionut Zavoianu avea 14 ani, iar…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Dupa ce a devenit anul acesta autorul unei carti cu fericirea in titlu (“Fericirea e un ac de siguranta”, Curtea Veche Publishing), Razvan Exarhu s-a reintors la prima dragoste – radioul. Se trezește dis-de-dimineața pentru matinalul de la Rock FM, unde invita oameni care sunt dispuși sa rada și de…

- Peste 1.000 de mașini au fost incendiate in noaptea dintre ani, in Franța, a anunțat ministrul de Interne din Franta, Gerard Collomb. Numarul mașinilor incendiate este in creștere ața de anul trecut.

- 1.031 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Anul Nou, numar in crestere fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 935 de astfel de cazuri, a informat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, citat de agentiile EFE si AFP, relateaza Agerpres.

- Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a condus timp de trei decenii Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. Acesta a deținut…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…