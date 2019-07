Îl recunoașteți? Este unul dintre jurații Masterchef „Cand aveam 18 ani nu prea erai lasat sa gandesti. Desi in adancul sufletului visam sa descopar bucataria si sa o traiesc prin toti porii, sa cunosc culturi gastronomice diferite, sa aflu specificul fiecarei tari, sa calatoresc, pe vremea aceea singurul gand pragmatic era sa ajung director de complex sau sef de unitate. Cam atat de ingradite erau visurile unui tanar", spunea Sorin Bontea, citat de adevarul.ro. Insa dupa 1990, f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

