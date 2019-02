Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident rutier a avut loc in orașelul austriac Strass im Zillertal, aflat aproape de granița cu Germania. Un autoturism BMW, condus de un roman in varsta de 44 de ani, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din Zillertal, a anunțat…

- Soferul masinii, un roman de 30 de ani, a murit pe loc, in vreme ce prietenul lui, care era pe locul din dreapta, 33 de ani, tot roman, e in coma si medicii sunt rezervati in privinta sanselor lui de supravietuire. Romanca din Italia, ucisa in timp ce mergea la munca. Femeia a fost spulberata…

- Teribil accident de circulație, soldat cu doi morți, in București. Un autobuz RATB a intrat in coliziune cu un autoturism, in noaptea de marți spre miercuri, pe Șoseaua Petricani din București, scrie libertatea.roMașina a fost grav avariata in urma impactului puternic, iar șoferul și un alt…

- O adolescenta de 15 ani a murit joi la Spitalul Municipal de Urgenta ”Elena Beldiman” in urma unui teribil accident de circulatie provocat de un tanar de 18 ani, care avea de putin timp permis de conducere.

- Doua persoane au murit intr-un accident produs joi dimineata pe autostrada A1, intre Sebes si Orastie, in urma impactului dintre un autoturism si un autotren. Victimele se aflau pe locul din dreapta fata,...

- Catalin si Sandu au murit pe loc intr-un accident teribil in Sibiu. Detalii cutremuratoare au iesit la iveala despre ce doi. Se pare ca Sandu si Catalin, buni prieteni, plecasera la munca in strainatate, acolo de unde se intorsesera de Sarbatori.

- Un barbat și o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit intr-un teribil accident produs azi dimineata.Trei masini s-au ciocnit in sectorul Botanica al Capitale. Totul s-ar fi intamplat din cauza vitezei excesive.

- Danish Zehen se intorcea acasa de la o nunta cand s-a produs tragedia. El avea doar 21 de ani si era o personalitate pe internet, aproape 400.000 de persoane fiind abonate la canalul sau de Youtube.