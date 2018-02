Il mai tii minte pe fostul prezentator TV Leonard Miron? Este iubitul unui duce. Dezvaluiri explozive

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Radi se simte implinita si isi doreste cu ardoare inelul din partea partenerului sau. Nu doar ca a spus acest lucru in direct, in emisiunea "Agentia VIP", dar frumoasa blondina a si povestit un episod din viata ei, in care a stat despartita, teritorial, de Radu. „Radu, sa pregatesti…

- Bianca Brad a fost, fara indoiala, una dintre cele mai frumoase femei din Romania și, iata, continua sa fie, in ciuda celor 50 de ani pe care tocmai i-a implinit. Bianca Brad este o figura foarte indragita și apreciata a lumii mondene și acest statut a caracterizat-o dintotdeauna. Ne-o amintim pe frumoasa…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Potrivit experților, moneda virtuala are probleme cu viteza tranzacțiilor și nu este pregatita pentru o actualizare urgenta a codului. Agenția americana de rating Weis a SUA i-a atribuit valutei criptate Ethereum un rating mai mare decit bitcoin-ului, informeaza Forbes. Competitorul a fost evaluat cu…

- Presedintele CJ Neamt Ionel Arsene a declarat ca nu Dan Turturica este jurnalistul al carui nume ar fi fost pomenit de judecatorii bacauani in motivarea deciziei de cercetare sub control judiciar in dosarul in care e acuzat de trafic de influenta."Imi pare rau ca este adus in discutie numele…

- Moartea Regelui Mihai I a lasat foarte multa durere in sufletele romanilor si lacrimi grele au curs pe obrajii familiei regale. Ieri, pe data de 23 ianuarie, in Palatul Regal din Bucuresti a avut loc ajunul Zilei Unirii, iar Vlad, baiatul care a ingenuncheat in fata catafalcului Regelui Mihai I a fost…

- Karolina Pliskova (25 de ani), adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, s-a logodit la jumatatea anului trecut, dar istoricul relației sale cu cehul Michal Hrdlicka este cat se poate de tumultuos. Presa internaționala a scris pe larg despre faptul ca, in timp ce Pliskova…

- Potrivit unor surse citate de Antena 3, Gheorghe Ștefan ar fi autorul denunțului in dosarul in care șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut joi 24 de ore de procurorii DNA.Intrebat de presa daca este adevarat, fostul primar al orașului Piatra Neamț a negat, spunand ca…

- Iubitul lui Leonard Miron e putred de bogat. Miguel, care ii este alaturi fostului realizator tv de 18 ani, a primit recent titlul de duce și o avere impresionanta din partea unei matuși Miguel a devenit putred de bogat și a povestit totul in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Fostul realizator tv…

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)

- „Construire hala I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și imprejmuire, branșamente utilitați, sistematizare verticala” Titlul proiectului: „Construire hala I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și imprejmuire, branșamente utilitați, sistematizare verticala” Numele…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a facut acuzații dure și grave la adresa premierului Mihai Tudose. Mai exact, in mesajul postat pe pagina sa de facebook senatorul il compara pe Tudose cu Basescu. „Tudose, ca Basescu: cu cat țipa mai tare cu atat sa fim atenți ce face pe la spate!”

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost una extrem de tensionata, o confruntare deschisa intre taberele lui Liviu Dragnea și Mihai Tudose.Citește și: Avertisment dur al lui Liviu Dragnea pentru Mihai Tudose: 'Sper sa nu riste' / VIDEO Intr-un moment mai tensionat, Mihai Tudose ar…

- Cartea „Fire and Fury - Inside the Trump White House” de Michael Wolff, care a starnit atata valva, va fi lansata vineri, cu patru zile mai devreme decat ziua anuntata initial, asta in ciuda faptului ca avocații lui Trump au incercat sa impiedice publicarea ei.Citește și: ALERTA - Iohannis…

- Titlul proiectului: Achizitie de utilaje la SC AGROMAR ANDREAS PETRY SRL Numele beneficiarului: SC AGROMAR ANDREAS PETRY SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Numele Autoritatii de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene”…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Zana nu a ascuns cat de fericita este alaturi de noul sau partener, care i-a redat echilibrul. Andreea Marin iși duce iubitul in mijlocul familiei sale, pentru a petrece sarbatorile impreuna. Andreea Marin nu mai ascunde faptul ca este fericita grație unui alt barbat, alaturi de care traiește o poveste…

- Betty Salam a ramas singura in pragul sarbatorilor de iarna. Fata celebrului manelist asteapta Craciunul fara iubitul ei, Catalin Visinescu. Acesta a plecat la Madrid pentru a asista la partida Real Madrid – Barcelona, programata sambata, ora 14:00. A

- Procurorul militar Dan Voinea a relatat, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca Ion Iliescu a ajuns dintr-o intamplare in fruntea Frontului Salvarii Naționale pe 22 decembrie 1989. Strada scanda la acel moment numele fostului ministru de externe Corneliu Manescu, insa, cand revoluționarii au mers…

- Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, a facut, intr-un interviu acordat RTV, declarații explozive despre dosarele grele ale procurorilor DIICOT, dar și despre schimbarile la Legile Justiției. Acesta a vorbit și despre derapajele din sistem, punctand ca a avut astfel de cazuri și in interiorul DIICOT, dar…

- Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, a facut, intr-un interviu acordat RTV, declarații explozive despre dosarele grele ale procurorilor DIICOT, dar și despre schimbarile la Legile Justiției. Acesta a vorbit și despre derapajele din sistem, punctand insa ca a avut astfel de cazuri- reamintim aici derapajul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Avertisment uluitor la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Consultantul politic, Cozmin Gușa, a dezvaluit ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi „decapitat”. Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului in serviciu.

- Victor Pițurca a dezvaluit ca antrenorul de la FCSB a fost aproape sa fie dat afara, la finalul lunii noiembrie. "Acum cateva etape știam ca se dorea schimbarea lui (n.r. - a lui Nicolae Dica), ca a fost shimbat. A caștigat meciurile urmatoare și a scapat. Depinde de rezultatele echipei. Va imaginați…

- Alexandru Arșinel a oferit amanunte despre starea sa de sanatate dupa ce, in urma cu cateva zile, a avjuns de urgența la spital. Marele actor Alexandru Așinel a trecut prin momente foarte grele in ultima perioada de timp. și-a pierdut doua colege de breasla, mari artiste ale teatrului de revista din…

- Probleme se țin scai de Ioan Neculaie. Inchis de curand pentru doi ani, fostul patron al lui FC Brașov a folosit un telefon in detentie, iar acest lucru l-ar putea costa scump.Intamplarea vine dupa ce, in urma cu cateva saptamani, afaceristul a fost condamnat la doi ani la inchisoare, din…

- A devenit cunoscuta odata cu participarea la primul sezon al emisiunii ”Bravo, ai stil!”, concurs, pe care l-a și castigat. Titlul de cea mai stilata femeie din Romania si marele premiu in valoare de 100.000 de lei au propulsat-o pe Silvia Oana Popescu din Targu Jiu direct in showbiz.…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi,a declarat la Antena3, ca procurorii DNA i-au cerut capul lui Victor Ponta, in perioada cat a stat inchis la Penitenciarul Rahova din Bucuresti. Reamintim ca Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat pe 13 noiembrie 2017 de…

- Silvia Launeanu s-a intors in America, acolo unde este stabilita de mai mulți ani, și va petrece sarbatorile de iarna departe de meleagruile natale. Cantareata Silvia Launeanu traieste o poveste de dragoste cu Sorin Botezatu, un roman nascut la Turnu Magurele si stabilit de multi ani la New York, cu…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, a fost audiat omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, martorul denuntator in aceasta cauza, care a declarat ca liderul PNL i-a cerut finantarea campaniei, informeaza…

- Sambata, un batran de 71 de ani, Alexandru Tiurbe, a fost lovit cu bestialitate și pus la pamant de un protestatar chiar in fața Guvernului, in urma incidentelor care au avut loc in Piața Victoriei. Intre cei doi avusese loc un schimb de replici dure. Cel care a provocat totul a fost Sandu Matei…

- Un denunț venit din Romania. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț in toata regula. Este un eveniment fara precedent in istorie. Denunțați sunt in primul rand doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au indeplinit misiunea la București. Pentru infracțiuni de trafic…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca insusi presedintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rusii pe cand actualul lider al SUA era candidat prezidential, a relatat vineri postul de televiziune ABC News, citat…

- Dan Ciotoi a facut declarații despre boala de care sufera. Solistul trupei Generic a explicat care considera el ca ar fi motivul pentru care s-a imbolnavit. Dan Ciotoi, care anul acesta a fost implicat intr-un accident rutier , este solistul formației Generic. Artistul, in varsta de 61 de ani, a ajuns…

- Primul sot al Stelei Popescu face declaratii cutremuratoare despre regretata actrita. Invitat in cadrul emisiunii "Acces Direct", Dan Puican a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu Stela Popescu.

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva in Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Antena 3, care citeaza „Lumea justiției”, in anul 1988 Soros a inființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere in state…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a indicat Comisiei de control al SRI ca dosarul de incompatibilitate pe care directorul SRI Eduard Hellvig l-a avut, in 2012, la ANI, a pornit de la o informare transmisa de Serviciu, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, presedintele Comisiei, Claudiu Manda.„Domnul…

- Jurnalistul Dan Andronic, cel care a scris primele anchete despre intrarile ilegale in arhiva SIPA, s-a prezentat in fața Comisiei SIPA din Parlament. Acesta a dezvaluit ca exista un moment T zero in care s-a intrat fara certificat ORNISS in arhiva și exista date conform carora au fost fotocopiate…

- Despre Madalina Ghenea si Matei Stratan se stie ca, de cateva luni, nu mai au o relatie armonioasa, desi au devenit pentru prima data parinti, iar acest lucru ar fi trebuit sa le consolideze relatia.

- O noua companie care a fost infiintata de familia lui Florian Coldea, la Cluj-Napoca, a inregistrat in primul an de activitate un profit de aproximativ 60.000 de euro. Societatea, care se ocupa cu comertul specializat de produse farmaceutice, ii aparține soției lui George Tudor Coldea, var primar…

- Mihaela Iorga Moraru, procurorul revocat de DNA, dar repus in funcție de o decizie a magistraților, dezvaluie felul in care șefa DNA Laura Kovesi s-a desconspirat și a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Mai exact, in celebru și controversatul dosar Microsoft. Mihaela Moraru l-a sesizat…

- La cateva luni distanta de la protestele din primavara, dupa adoptarea OUG 13, romanii se pregatesc sa iasa din nou pe strazi. De data aceasta, modificarea Legilor Justitiei, propusa de coalitia PSD-ALDE in Parlament, a generat mobilizarea. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste pentru duminica…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a inițiat doua licitații prin care urmarește sa cumpere o aplicație software și un echipament IT pentru analiza echipamentelor utilizate in comunicații, dar și a datelor rezultate din exploatarea in cloud a conturilor de email și de socializare.