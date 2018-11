Stiri pe aceeasi tema

- Giuliano Stroe intra in Cartea Recordurilor la doar 6 ani, cand reusea sa mearga 10 metri in maini, cu o greutate agatata de picioare. Imagini socante cu Micul Hercule. Giuliano Stroe, pustiul intrat in Guiness Book, poarta pe cap hamuri cand trage de fiare FOTO Giuliano si fratele…

- Adrian Cristea s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor și s-a focusat pe noua afacere pe care o deține. In cadrul unui interviu extrem de sincer, acordat pentru „Agenția VIP”, Adrian Cristea a povestit cum decurg lucruile in viața lui și ce iși dorește de la viața, pe viitor.

- Perfecta caracterizarea antrenorului ineuan Cristi Sculici in privinta luptei la varf: „Pecica este o echipa preocupata de joc, Zabrani are poate cei mai experimentați jucatori, iar Santana are lotul cel mai eficient. Intre cele trei se va da batalia pentru accederea la barajul de promovare”.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe DN 56 , in comuna Podari. Potrivit IPJ Dolj, un autoturism, care circula dinspre Craiova, a incercat sa efectueze manevra la stanga, nu s-a asigurat și a lovit ...

- Lucarile sunt expuse la Iulius Mall, expozitia inedita de lucrari plastice fiind realizata de catre copii prescolari care redau aspecte ale „Sarbatorilor Iasului". Expozitia va fi prezenta in mall-ul iesean pana pe data de 21 octombrie, aceasta fiind parte a unui proiect anual initiat de catre Gradinita…

- Un barbat de 66 de ani, din Bucuresti este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a acrosat cu masina pe care o conducea un copil care se deplasa pe bicicleta pe acelasi sens de mers, iar apoi si-a vazut linistit de drum, ca si cum nu s-ar fi intamplat…

- Micul Hercule (14 ani) nu mai este deloc mic! Giuliano Stroe a crescut atat de mult, incat a ajuns de nerecunoscut! Mușhii i-au disparut aproape de tot, iar acum practica box impreuna cu fratele lui mai mic. (Console si accesorii gaming) Considerat cel mai puternic copil din lume, in 2009, atunci cand…