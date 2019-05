Stiri pe aceeasi tema

- O echipa multidisciplinara de medici de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii din Brașov au consultat astazi elevii din comuna Lisa, Țara Fagarașului. Acțiunea a fost realizata ca urmare a parteneriatului incheiat de Consiliul Județean Brașov cu Inspectoratul Scolar si Spitalul de Copii, prin care…

- Un incendiu puternic izbucnit in toiul noptii de duminica spre luni a distrus casa unei familii cu doi copii din satul Arghira al comunei Preutesti. Focul a fost observat in jurul orei 02.40 de catre baiatul cel mare a familiei Irina, care a vazut flacari in podul casei si a dat alarma. I-a trezit…

- Tehnicianul italian Devis Mangia și-a reziliat, luni, contractul cu CS Universitatea Craiova. ”Il salutam pe Devis Mangia si ii uram succes mai departe. Devis a fost antrenorul Stiintei in ultimele doua sezoane, reusind sa claseze echipa pe podium dupa 23 de ani de asteptare si sa obtina Cupa Romaniei…

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila a acordat un interviu pentru Stirile Pro TV in care a vorbit despre problemele sistemului de invatamant romanesc, a explicat ce ar schimba daca ar fi ministru al Educatiei si, totodata, le-a raspuns celor care il critica pentru ca se implica in problemele politice…

- Rudolf Heinz, barbatul care s-a spanzurat de podul de la Maracineni, trecuse printr-o operație inainte de a-și incheia socotelile cu viața. Informația a fost dezvaluita chiar de soția acestuia.

- O familie cu o fetita de 6 luni a deschis astazi, 09 aprilie 2019 seria audientelor saptamanale susținute de prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip. Avand in vedere ca nu au locuinta, in acest moment locuind la o ruda, au solicitat primariei Pomi o locuinta sociala pe o perioada determinata, fara…

- Cel putin sase oameni, inclusiv doi copii, au fost raniti in urma unui atac armat in Statele Unite. Unul dintre copii, un baiat de opt ani, a fost impuscat in piept si a supravietuit ca prin minune, datorita interventiei prompte a paramedicilor.

- O familie cu cinci copii din satul Capriana, raionul Strașeni, a ramas fara locuinta dupa ce casa in care stateau a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit.