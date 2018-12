Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu incheierea aventurii de pe „Insula iubirii”, apare și cea mai presanta intrebare: cum arata viața concurenților dupa? Sunt singuri, s-au impacat sau au gasit, cumva, iubirea in brațele ispitelor, așa cum s-a mai intamplat?

- Tensiunile "i dramele nu se opresc in Thailanda! DupE ce s-a intors de pe ~Insula iubirii "i a privit emisiunea, REzvan a rEbufnit, observand cE unul dintre ceilal:i concuren:i era cam cu douE fe:e.

- Cu siguranța, mulți dintre voi va aduceți aminte de celebrele scene fierbinți de la Insula iubirii, dintre Tomița și Deea, scrie viva.ro. Dupa ce a renunțat la rolul de ispita masculina, acesta și-a gasit alte preocupari. Barbatul vrea sa duca o viața buna, iar pentru asta muncește și și-a deschis…

- INSULA IUBIRII 2018. George și Razvan s-au intalnit și au vorbit, scrie viva.ro. Ispita masculina i-a raspuns tuturor intrebarilor concurentului, ba chiar i-a transmis un mesaj din partea lui Cati. Lui Razvan ii vine greu sa creada ca iubita lui a pus ochii pe un alt barbat, ba chiar ca au fost extrem…

- Este fara doar și poate una dintre cele mai controversate apariții de la „Insula iubirii”, in acest sezon. Hannelore a imparțit telespectatorii in doua, mai ales in urma imaginilor difuzate in cea mai recenta ediție.