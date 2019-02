Stiri pe aceeasi tema

- Un copil care cantarea doar 268 de grame la nastere a reusit sa supravietuiasca, in ciuda sanselor extrem de mici. Dupa șapte luni petrecute in spital, baiețelul din Japonia a ajuns in cele din urma acasa, cu o remarcabila greutate de 3.

- Cazul deosebit de grav a iesit la iveala intamplator, dupa ce barbatul din localitatea vasluiana Arsura a reclamat la politie este batut de concubina sa, o femeie de 30 de ani din Republica Moldova. Deplasati la fata locului, politistii au extins cercetarile dupa ce au descoperit ca si fiul cel mare…

- Un bebeluș de cinci luni a murit, in week-end, la Spitalul Județean Buzau, la scurt timp dupa ce a fost adus la unitatea medicala. Cazul fetiței este acum in atenția celor de la Protecția Copilului, pentru ca fetița care a murit la spitalul din Buzau provine dintr-o familie sarmana, cu opt copii,…

- O fetița de peste 5 kilograme s-a nascut, prin cezariana, la maternitatea din Botoșani. Mama și copilul sunt in afara oricarui pericol, transmite corespondentul MEDIAFAX.Conform medicilor de la Spitalul de Urgența Botoșani, fetița care cantarea la naștere 5.080 de grame a fost nascuta prin…

- Conform medicilor de la Spitalul de Urgenta Botosani, fetita care cantarea la nastere 5.080 de grame a fost nascuta prin cezariana, luni, la 39 de saptamani. "Este vorba despre un copil din categoria macrosom care cantarea 5.080 grame si care a fost nascuta in cursul zilei de luni la Maternitatea din…

- Bebelusul care s-a nascut in octombrie in Slatina cantarind doar 900 de grame si al carui caz a scos la iveala neajunsurile din sistemul medical in problema nou-nascutilor prematuri prinde, incet-incet, forta.

- O mama din SUA a dat naștere, pe 12 decembrie, unui baiețel care a fost desemnat cel mai mare copil adus pe lume in Spitalul Texas Health Arlington Memorial. Parinții micuțului, Jennifer și Eric Medlock, au fost uimiți cand au aflat ca fiul lor abia nascut, Ali James, cantarește aproape 7 kilograme,…

- Un bebelus de numai trei luni din judetul Botosani a ajuns in stare grava la spital intr-o stare jalnica. Medicii banuiesc ca acest copil nu a fost spalat niciodata, era malnutrit si este suspect de pneumonie. Cazul a fost descoperit de medicul de familie dintr-o comuna.