- Vicepremierul și ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat vineri ca „și-a pierdut rabdarea” in ceea ce il privește pe comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, pe care il acuza ca a insultat Italia, relateaza Reuters.„Italia nu este o națiune de vanzatori…

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat vineri ca „si-a pierdut rabdarea” in ceea ce il priveste pe comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, pe care il acuza ca a insultat Italia, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a trimis Ministerului Economiei de la Roma o scrisoare in care evidentiaza ca "o datorie publica atat de ridicata limiteaza spatiul de actiune al guvernului pentru cheltuieli mai productive in beneficiul cetatenilor sai. Avand in vedere dimensiunile economiei italiene, este si o sursa…

- Ministrul italian de interne si vicepremier Matteo Salvini, liderul partidului Liga, de extrema-dreapta, s-a demarcat miercuri de un gest provocator al unui eurodeputat al formatiunii sale impotriva Comisiei Europene, relateaza AFP. "Nu schimbam Europa prin provocari", a declarat Salvini la radio, in…

- "Uniunea Europeana poate face implozie sau poate fi destabilizata de catre liderii de extrema dreapta". Intr-un interviu acordat publicatiei Le Monde, comisarul UE pentru afaceri economice si monetare, Pierre Moscovici, i-a atacat din nou pe populisti, potrivit Il Giornale , citat de Rador.

- Comentand pentru agentia de presa Ansa situatia politica din Italia si afirmatia Ligii lui Matteo Salvini, slovenul Maros Sefcovici, vicepresedinte al Comsiei UE si candidat de elita in grupul Socialistilor si Democratilor (S&D) in vederea alegerilor europene pentru conducerea executivului Uniunii,…

- Cu toate ca mai sunt inca aproape noua luni pana la alegerile europarlamentare, spiritele s-au incins de-a binelea intre diverse tabere din Europa. Ultimul scandal la nivel european a izbucnit intre Pierre Moscovici, eurocomisarul pentru Afaceri Economice, si Matteo Salvini, ministrul de Interne al…

- "Nimeni nu este mai presus de lege. Judecatorii sunt legitimati de Constitutie", a declarat presedintele Italiei, Sergio Mattarella, dupa ce vice-premierul si ministrul de Interne, Matteo Salvini, a atacat magistratura, subliniind diferenta dintre el, "ales de popor", si judecatori, "alesi de nimeni",…