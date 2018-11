Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 civili, ucisi in urma atacurilor coalitiei impotriva Statului Islamic in estul Siriei. Presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele francez Emmanuel Macron au solicitat, in cadrul unui summit major tinut…

- Liderul francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni pe presedintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, dupa alegerea acestuia cu o zi inainte si si-a afirmat deschiderea de a continua cooperarea cu Brazilia, "cu respectarea principiilor democratice", informeaza AFP, relateaza Agerpes.Emmanuel…

- Președintele catalan Quim Torra i-a cerut șefului guvernului spaniol Pedro Sanchez sa accepte mediere internaționala, intr-o scrisoare facuta publica joi și trimisa in copie președintelui american, rus și chinez, dar nu și președintelui francez Emmanuel Macron, relateaza AFP.

- O fotografie cu președintele francez Emmanuel Macron pica cum nu se poate mai prost pentru liderul de la palatul Elysee, care se lupta cu o popularitate in continua scadere. Acesta a fost intr-o vizita pe insula Saint Martin din Caraibe, un teritoriu francez puternic afectat de uraganul Irma in 2017.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu agreeaza tergiversarea negocierilor privind "divortul" Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE) si creste presiunile asupra Londrei pentru a depasi impasul acestor negocieri, a declarat luni un oficial de la Palatul Elysee citat de Reuters. La summitul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu 10 puncte intr-o luna intr-un sondaj publicat marți, cu doar 31% dintre francezi care ii aproba acțiunea in calitate de președinte, fața de 41% in iulie, potrivit Le Soir, citat de Rador.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a facut "mai multe propuneri" vineri omologului sau rus Vladimir Putin, cu ocazia unei convorbiri telefonice, pentru a "gasi urgent o solutie umanitara" in cazul cineastului ucrainean Oleg Sentov, aflat de trei luni in greva foamei intr-o inchisoare din Rusia,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…