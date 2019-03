Il Giornale: Ministrul Paolo Savona vrea ca Turcia să intre n UE Documentul poarta semnatura lui Paolo Savona. Și prevede extinderea Uniunii Europene în zona Balcanilor de Vest și, mai presus de toate, în Turcia. O idee care, de îndata ce a fost publicata de cotidianul La Stampa, a declanșat imediat o opoziție acerba din partea formatiunii Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni i-a cerut lui Matteo Salvini sa retraga imediat raportul și sa ceara clarificari politice: "Nu ramânem în guvern cu cei care doresc sa islamizeze Europa", potrivit Il Giornale, citat de Rador.



