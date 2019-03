Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea de burse de locuri de munca pentru romani din strainatate Cresterea salariului minim în constructii la 3.000 de lei sau organizarea de burse de locuri de munca pentru români în strainatate sunt câteva dintre masurile luate de guvern pentru rezolvarea crizei…

- Peste 100.000 de romani au vizitat anul trecut Israelul, in crestere cu 35% fata de anul 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului din Israel. România este a doua ţară din regiunea Europei de Sud-Est ca număr total al turiştilor care vizitează Israelul.…

- In ultimele zile, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit, ascunse asupra unor cetateni, opt carti de identitate false. Documentele au fost procurate cu sume cuprinse intre 100 si 300 de euro cu intentia de a fi folosite in state din…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat luni ca nu vrea ca Germania sa importate energie nucleara ieftina din tarile vecine pentru a compensa programata inchidere a termocentralelor pana in 2038, transmite Reuters. "Vrem sa dispunem de securitate energetica in orice moment",…

- "Romania, in momentul asta, devine un jucator important in Uniunea Europeana. Noi suntem singurii producatori de gaze din Uniune, și mai e Danemarca, dar cu foarte puțin. Devenim extrem de interesanți pentru ceilalți. Știți foarte bine, Nord Stream 2, care vor ocolirea Ucrainei etc", a spus Badalau…

- A privi spre est nu este chiar cel mai bun lucru pe care-l putem face. Italia "nu se poate baza" pe tarile din Grupul de la Visegrad (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria) si ar face mai bine sa se alieze cu Franța, Germania și Spania. Pentru a schimba lucrurile in Europa, adevaratii parteneri se afla…

- Cel puțin șapte oameni au murit in Alpi dupa un weekend plin de zapada, iar schiorii din Austria, Germania și Italia au fost expuși la un risc uriaș de avalanșa, conform BBC. Doua avalanșe separate au...

- ''Vom da o lectie de umanitate intregii Europe''. Luigi di Maio insista si reitereaza ideea de a primi in Italia femeile si copiii salvati de ONG-ul Sea Watch si care se afla de mai multe zile in fata portului din Malta, relateaza Il Giornale citat de Rador.