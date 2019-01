Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Carlos Ghosn neaga acuzațiile care i se aduc ● Biserica romaneasca iși afirma influența construind o vasta catedrala ● L`Echo: Juncker: Brexitul e o tragedie! ● Les Echos: Trei sferturi dintre salariații francezi sunt mulțumiți de salarii, dar ar vrea mai multa recunoaștere profesionala…

- Continua polemica la distanta dintre Pierre Moscovici si Matteo Salvini, in care se acuza reciproc si fac declaratii dure, pe tema proiectului de buget al Italiei drept argument principal, anunța Il Giornale citat de Rador.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, ca pentru nationala de tineret grupa de la Campionatul European din 2019 va fi una dificila, cu adversare care sunt “forte ale Europei”. El a precizat ca spera ca pe viitor si prima reprezentativa sa aiba astfel de adversare, informeaza News.ro.“Este…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, participa luni, 19 noiembrie, la o ceremonie care va marca un punct de cotitura in cadrul proiectului TurkStream, au anuntat birourile de presa ale celor doi lideri, informeaza cotidianul Hurriyet. Ceremonia organizată…

- "Paza de coasta malteza a interceptat o barca cu 13 migranti la bord si in loc s-o conduca spre un loc sigur a furnizat echipajului o busola pentru a-i indica drumul spre Italia. Apoi le-a dat apa, doua canistre cu benzina si veste de salvare marca "Mecca Marine", compania malteza care produce si uniformele…

- Italia se dezintegreaza, Ungaria se revolta fatis, iar SUA vor un razboi comercial. Nu este, deci, de mirare ca liderii Europei nu prea au timp pentru britanici, scrie The Guardian , citat de Rador. La un summit care va avea loc in primavara viitoare, la Sibiu, in Transilvania, in centrul Romaniei,…

- La Washington DC bate vant de schimbare fata de Italia. Alegerile din aprilie, cu victoria Ligii si a Miscarii 5 Stele, au adus la putere primul guvern populist din Europa, fara sa mai punem la socoteala victoria lui Donald Trump impotriva establishmentului. Cele doua tari au guverne similare si nu…

- Euro? Nu e o dogma, dimpotriva. "A fost o greseala," a declarat intr-un interviu pentru Huffington Post Gerolf Annemans, presedintele partidului flamand de extrema dreapta 'Vlaams Belang', care sprijina Italia in inclestarea sa cu Comisia Europeana pe tema proiectului de buget. Moneda unica, "forjata…