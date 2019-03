Numele lui este Nikolai Patrușev și nu e nimeni altul decat favoritul lui Vladimir Putin la Kremlin. Este consilierul cel mai ascultat de Putin, "șoimul Kremlinului", care in toți acești ani a avut mereu ultimul cuvant in fiecare gen de opțiune militara, inainte ca "tarul" Federației Ruse sa-și dea sau nu acordul pentru a continua sa-si desfașoare trupele in teren, scrie Il Giornale citat de Rador.