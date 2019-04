Il Giornale: Cel mai sărac oraș din Germania va vota AfD ​Suveranismul ca singura frâna a imigrației neîngradite. Chiar și locuitorii germani din orasul saxon Gorlitz sunt de aceasta parere. Alternative fur Deutschland, în comparație cu celelalte partide suveraniste din Europa, se deosebeste prin viziunea seculara a afacerilor publice și prin abordarea liberala a economiei, numai ca în ceea ce priveste gestionarea fenomenelor migratoare, partidul împartaște conceptia aliaților europeni si spune un nu hotarât, primirii fara discriminare, scrie Il Giornale citat de Rador.

În spatele revoltei electorale a clasei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Estonia si Polonia au anuntat vineri ca au interzis intrarea in apele lor teritoriale a unui velier nava-scoala din Rusia, STS Sedov, pentru ca la bordul lui se aflau cadeti ai unei academii de marina din Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.''Estonia…

- Potrivit unui amplu sondaj pe tema opiniilor exprimate în 14 tari din Uniunea Europeana, tarile din sudul si din estul Europei sunt mai preocupate de emigratie decât de imigratie.În Spania, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria si România, sase dintre tarile unde numarul populatiei…

- Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din Europa, unde este difuzata pe radio. In plus, Shadow este pe locul 1 in Rusia, Belarus, Polonia și Turcia. Triplo Max este primul proiect deep trap care are parte de un succes uriaș odata cu lansarea primei…

- Mii de activisti au protestat astazi în Rusia fața de proiectul de lege care impune controlul statului asupra internetului, informeaza serviciul rusesc al postului nostru de radio, Svoboda. Sustinatorii legii spun ca ea este menita sa întareasca siguranța sistemului rusesc fața de potențiale…

- Medvedev a raspuns in acest fel la observatia ziaristului luxemburghez ca noile rachete rusesti ar putea lovi tara sa, desi aceasta nu dispune de arsenal nuclear, dar este inconjurata de mai multe baze NATO.'Rachetele noastre hipersonice sunt de inalta precizie si sigure, drept urmare gradinile…

- Dependența de gaze rusești divizeaza Europa, iar interesele sunt tot mai mari. Acuzata de legaturi mult prea stranse cu Vladimir Putin, Ungaria reacționeaza prin vocea ministrului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. El a lansat un atac la adresa celor care ii condamna țara, dar care coopereaza…

- Expertii Institutului National pentru Cercetare in Domeniul Apararii din Suedia au publicat un raport in care sustin ca Rusia se pregateste de un razboi in toata regula. Ei au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat miscarile si exercitiile realizate de fortele armate ale tarii…

- Faptul ca recenta întâlnire de la Varșovia dintre Matteo Salvini și Jaroslaw Kaczynski a fost un eveniment politic major în UE arata cât de mult s-a deplasat centrul gravitațional în politica europeana. Nu mai mult de câțiva ani în urma, întâlnirea…