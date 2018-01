Il Giornale: Berlusconi cucereste UE

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un 'copil al razboiului care a trait timp de 50 de ani…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a afirmat luni ca, sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un ''copil al razboiului care a…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Liderul judetean al filialei Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat presei, marti, ca a votat in favoarea propunerii pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, apreciind ca este un om ''devotat partidului'' si cu viziune europeana. Totodata, senatorul social-democrat…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa marti si miercuri, la Bruxelles, la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii. "In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum: provocarile mediului de securitate…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Nu conteaza ca Turcia este un candidat (in prezent din ce in ce indepartat) la aderarea in Uniunea Europeana, Uniune care interzice casatoria minorelor. Si o condamna. Imamii din Turcia au decretat ca fetitele pot deveni mirese chiar si la varsta de noua ani, este destul sa ajunga la pubertate, adica…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- "Voi merge oriunde veți dori sa ne intalnim, Iohannis NU va mai obține inca un mandat, cu Kovesi ma voi infrunta din nou in clipa in care i se va cere #REVOCAREA!", a scris Liviu Pleșoianu in ultimul text al anului publicat pe pagina sa de Facebook."Inchei acest an perfect impacat cu mine…

- Liderul separatist catalan, aflat în exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este „un rezultat pe care nimeni nu îl poate discuta”. Prim-ministrul spaniol…

- Parlamentul a adoptat in aceasta saptamana modificari majore in privinta numirii si demiterii conducerii arbitrului telecom (ANCOM), dar si in privinta salarizarii conducerii acestei autoritati care reglementeaza piata de peste 4 miliarde euro a comunicatiilor. Unul dintre amendamentele aprobate prevede…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Procesul jihadistului francez Salah Abdeslam prevazut luni la Bruxelles cu privire la un schimbe de focuri in capitala belgiana in maerie 2016, in timpul fugii acestuia, ”va fi amanat” la o data ulterioara, a anuntat vineri tribunalul intr-un comunicat, relateaza AFP.Aceasta prima infatisare…

- Perseverenta i a adus fermierului Gheorghe Albu din judetul Constanta atat productii mai mari la hectar, cat si pierderi de subventii. Desi in ultimii ani, vicepresedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din romania LAPAR s a luptat la cel mai inalt nivel ndash; sesizarile sale ajungand…

- Acordul semnat joi la Bruxelles intre Regatul Unit si UE nu prevede reintoarcerea la o demarcatie intre Ulsterul britanic si Eire (Republica Irlanda - n.red). Dar multi sunt nelinistiti de ambiguitatea care persista, potrivit Rador care citeaza Le Parisien.

- Aflat la Bruxelles, primul om in stat a raspuns unei intrebari in privinta modificarilor pe care alesii neamului intentioneaza sa le aduca ambelor Coduri Penale si pe fondul recentei reactii avute de DNA pe acest subiect, si anume ca “aceste modificari vor avea un efect devastator asupra anchetelor…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care mai multi deputati conservatori au votat impotriva Guvernului Theresa May.

- Prima vizita a unui sef al executivului israelian in mai bine de 20 de ani la Bruxelles nu a schimbat pozitia europeana. Mogherini insista asupra faptului ca Ierusalimul este capitala Israelului si a Palestinei, potrivit Rador.

- Aceștia susțin ca in comunicatul referitor la participarea ministrului Bodog la reuniunea ministrilor Sanatații de la Bruxelles nu s-ar fi prezentat toate informațiile, pentru a evidenția faptul ca propunerile Romaniei au fost susținute de majoritatea celor prezenți, dar lucrurile au stat altfel, in…

- Postul public de televiziune (TVR) platit din bani republicani și-a regasit cu entuziasm ereditatea adulatoare din vremea lui Ceaușescu, transformandu-și programul intr-un nesfirșit omagiu monarhist STOP Din ziua decesului regelui Mihai doar buletinul meteo nu este raportat la funeralii, dar lucrul…

- Romanii din Marea Britanie nu au de ce sa iși faca griji in legatura cu viitorul lor. Nu vor fi trimiși acasa dupa Brexit. In negocierile dintre Londra și Bruxelles au fost clarificate in principiu drepturile cetațenilor dupa divorțul britanicilor.

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles.

- Cluj-Napoca a primit miercuri, 6 decembrie, titlul de ”Orasul European al Sportului 2018/European City of Sport 2018” in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Parlamentul European de la Bruxelles.

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar s-a declarat luni seara "surprins si dezamagit" de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit, potrivit Rador care care citeaza Liberation . Cu o cravata cu sigla Burberry…

- Acordul a fost convenit dupa ce Uniunea Europeana a reclamat Irlanda la Curtea Europeana de Justitie, in octombrie, pentru ca nu a pus in aplicare o decizie din 2016 care prevede ca guvernul irlandez trebuie sa recupereze retroactiv taxe de la Apple in valoare de 13 miliarde de euro. Donohoe a facut…

- Presa belgiana anunța: Stanciu și Chipciu vor fi dați afara de Anderlecht! Situatia romanilor de la trupa din Bruxelles este foarte grea. Presa din Belgia anunta ca Stanciu si Chipciu vor pleca de la campioana Belgiei. Relatia lui Nicolae Stanciu cu antrenorul Hein Vanhaezebrouck s-a terminat in momentul…

- Imigratia ilegala dispune de resurse inepuizabile in Africa, iar politica Bruxelles-ului, a UE, de incurajare este un esec total si pericliteaza securitatea Europei - a subliniat Peter Szijjarto, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, joi, intr-o declaratie acordata…

- Șeful delegației UE la Chișinau, Peter Michalko, il contrazice pe șeful statului Igor Dodon, care a afirmat dupa cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic ce a avut loc la Bruxelles, ca „R. Moldova se afla in cel mai jos sertar al preocuparilor Europei”. Peter Michalko, care a facut astazi…

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, Claudia Țapardel, europarlamentar PSD și Co-Președinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului din PE: „Turismul este de o importanța strategica pentru Uniunea Europeana și, de aceea, avem nevoie de o strategie pan-europeana pentru sprijinirea…

- Liderul islamic Tanji Bouchaib a decis sa se mute din Italia din cauza taxelor: prea multe si prea mari, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. ''Nu mai rezistam, simtim ca ne sufocam din cauza costului ridicat de trai si a taxelor... facem salturi mortale pentru a ajunge la sfarsitul lunii", a declarat…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Dupa un an și ceva de la aprobare, celebrul – pe atunci – Masterplan General de Transport al Romaniei nu mai intereseaza pe nimeni. Embrionar in vremea ministrului Dan Șova, documentul a ieșit la lumina pe vremea lui Ioan Rus și a fost nașit, intr-un final, de tehnocratul Sorin Bușe. Efort zadarnic,…

- Manifestantii din Bucuresti au mers la intrarea in Camera Deputatilor, accesul dinspre Parcul Izvor in Palatul Parlamentului, unde au aprins luminile telefoanelor mobile si au scandat ”DNA, sa vina sa va ia” si ”Justitie, nu coruptie”.Citeste si: Acuzatii GRAVE de la Bruxelles la adresa PSD:…

- Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a incheiat vineri lucrarile la Bruxelles, insa atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii au convenit…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a vorbit si despre invitatia controversata primita din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Intrebat de jurnalisti daca va onora invitatia, seful statului nu a vrut sa dea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o încercare nepotrivita, precizând ca aceasta nu va ramâne asa. „Este o încercare nepotrivita si nu va ramâne…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intalnire bilaterala cu ministrul italian al apararii, Roberta Pinotti, in cadrul deplasarii de doua zile pe care o efectueaza la Roma, in Italia, informeaza MApN. Cei doi ministri au abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala, dar si aspecte…

- Europarlamentarul roman din grupul ALDE Norica Nicolai a vorbit in cadrul unui interviu exclusiv pentru TVR MOLDOVA despre principalele provocari si perspective pentru Republica Moldova, in contextul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24-25 noiembrie.

- Daca ar fi fost ca in Romania, aveam șanse sa caștigam locația respectiva, adica aveam șanse la dezvoltare (dezvoltarea turismului, de afaceri și nu numai, dezvoltarea imobiliara, servicii, noi blocuri de birouri etc ). Alegerile publice de la noi sunt tranșate de prețul cel mai mic, iar la chirii,…

- Jose Manuel Maza a murit intr-un spital din capitala argentiniana, unde se internase, din cauza unei infectii, a informat un purtator de cuvant al Parchetului General al Spaniei. Maza, cel mai inalt reprezentant al Ministerului Public, in varsta de 66 de ani, participase la o intalnire a procurorilor…

- În cei 8 ani de aflare în cadrul Parteneriatului Estic, politicul moldovenesc s-a maturizat și diversificat. Opoziția extra-parlamentara a devenit mai puternica decât cea parlamentara, iar societatea civila mai credibila acasa și la Bruxelles decât guvernele pro-europene,…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…