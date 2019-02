Il Giornale: Apelul lansat de Papa Francisc politicienilor: Avortul nu este un drept al omului

Stiri pe aceeasi tema

- Un desen al maestrului flamand Rubens a fost vandut, miercuri, pentru 8,2 milioane de dolari la New York, in cadrul unei licitatii controversate, unii estimand ca familia regala olandeza, proprietara operei, ar fi trebuit sa propuna lucrarea muzeelor olandeze, scrie AFP potrivit news.ro.Acest…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a prezidat la 28 ianuarie 2019, ultima reuniune a Comisiei pentru consolidarea pacii (Peace building Commission - PBC), sub mandatul Romaniei la presedintia acestui organism, detinut incepand cu data de 31 ianuarie 2018. In cadrul aceleiasi…

- O nava a ONG-ului german Sea-Watch 3 cauta de sambata un port la Marea Mediterana pentru a debarca 33 de migranti, in timp nava ONG-ului spaniol Open Arms se indreapta catre Spania, dupa ce a primit din partea guvernului de la Madrid permisiunea sa debarce in portul Algeciras cei 310 migranti pe…

- Ministerul Operelor de Caritate, instituit de Papa Bergolio, deschide un nou dispensar sub colonadele lui Bernini din Piata Sfantului Petru, inlocuindu-l astfel pe cel de la San Martino care functiona din februarie 2016 scrie Il Corriere Della Sera citat de Rador.

- Apelul care anunta amplasarea unei bombe a fost facut in jurul orei locale 22.00. Angajatii au evacuat birourile CNN din New York din cladirea Centrului Time Warner, iar emisiunea "CNN Tonight" a lui Don Lemon, care se afla intr-o pauza publicitara, a fost scoasa din direct. "Am inchis perimetrul…

- Continua polemica la distanta dintre Pierre Moscovici si Matteo Salvini, in care se acuza reciproc si fac declaratii dure, pe tema proiectului de buget al Italiei drept argument principal, anunța Il Giornale citat de Rador.

- Ceea ce parea a fi mai degraba un zvon, acum pare sa fie oficial. Papa Francisc va veni anul viitor in Romania. Anunțul a fost facut de Arhiepiscopul romano-catolic de București, monsienorul Ioan Robu, cel care s-a intalnit recent cu Sfantul Parinte, la Vatican. „Intalnirea cu Papa a fost lunga pentru…

- Vestea ca textul rugaciunii „Tatal Nostru”, așa cum este el cunoscut din cele mai vechi timpuri, va fi modificat, a starnit controverse printre fețele bisericești. Anunțul facut de reprezentantii Conferintei episcopale italiene, conform caruia textul rugaciunii „Tatal Nostru” va suferi mici modificari,…