ÎL CUNOAȘTEȚI? AR PUTEA FI AUTORUL UNUI JAF La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, un barbat a patruns intr-o bijuterie din Ploiești, de unde, amenințand cele doua vanzatoare cu o sabie, a reușit sa sustraga 825 de grame de bijuterii din aur. Prejudiciul este estimat la peste 140.000 de lei. Acesta avea fața acoperita cu o cagula. In urma […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

