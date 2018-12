Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din cadrul serviciilor operative de ordine publica ale Directiei Generale Politia Locala actioneaza zilnic atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru depistarea celor care apeleaza la mila publica ori a persoanelor fara adapost.Activitatile oameniilor legii urmaresc…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, va vizita in primavara anului 2019 Romania, Bulgaria si Macedonia – a anuntat Agentia argentiniana de stiri Telam, citand surse de la Vatican. Turneul Suveranului Pontif va incepe cu vizita la Skopje, la inceputul lunii mai, dupa care Papa Francisc va vizita Bucurestiul…

- Suporterii vor sa arate ce inseamna sa petreci o noapte friguroasa in aer liber, doar cu hainele de pe tine. Asa isi propun fanii alb-violeti sa atraga atenția asupra unei probleme care afecteaza societatea romaneasca, dar si cea timisoreana, cea a persoanelor care traiesc sub cerul liber. „Persoanele…

- Un regizor de teatru care s-a descris ca fiind alb a primit un post care ar fi trebuit sa creasca reprezentarea persoanelor de culoare și a minoritaților etnice in teatrul britanic, relateaza The Guardian.

- Papa Francisc si-a exprimat disponibilitatea de a vizita Phenianul, capitala Coreei de Nord, si a explicat ca va lua in considerare calatoria dupa primirea unei invitatii oficiale. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, imediat dupa audienta pe care liderul…

- O noua lege care le interzice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazile Ungariei a intrat in vigoare luni, atragand critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care sustin ca este vorba despre o masura inumana, relateaza agerpres.ro.

- O lege care interzice persoanelor fara domiciliu sa doarma in spațiul public in Ungaria, promulgata de parlamentul premierului Viktor Orban, va intra in vigoare luni, o masura care a fost calificata drept "cruda" de catre ONU, relateaza AFP.

- Primaria Chișinau a alocat 10 milioane de lei pentru procurarea apartamentelor pentru persoanele care au ramas fara adapost in urma deflagrației din sectorul Rișcani al capitalei. Un anunț in acest sens, a fost facut de primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu.