Stiri pe aceeasi tema

- Acorduri in valoare totala de peste 64 de miliarde de dolari au fost semnate la Summitul Noilor Drumuri ale Matasii organizat saptamana aceasta la Beijing, a anuntat sambata presedintele chinez Xi Jinping, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Lodovic Orban reacționeaza dupa distribuirea…

- Viktor Orbán, premierul Ungariei, va pleca marti într-o calatorie în Kazahstan, unde va efectua o vizita oficiala, iar în perioada 25-28 aprilie va purta convorbiri la Beijing cu lideri chinezi si va participa la cel de-al doilea forum intitulat "O regiune, un drum"…

- Simona Halep incearca sa aduca al doilea punct pentru Romania, urmand sa se confruntare cu Caroline Garcia, in meciul 3 din semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania. Este duelul rachetelor cu numar 1 din fiecare echipa. Ambele s-au impus in prima zi. Fed Cup - semifinale Caroline Garcia - Simona…

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari. Dacă vorbim despre segmentul de vârf, preţul mediu al unei proprietăţi de lux este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport…

- Pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari in Hong Kong iar pretul mediu al unei proprietati din segmentul de varf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara CBRE Group Inc. care a analizat 35 de orase din intreaga lume, transmite…

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2019, pentru al saptelea an consecutiv, cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului publicat joi de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale, informeaza Bloomberg. Changi deţine prima poziţie din anul 2013…

- Grupul chinez Huawei - suspectat de de catre americani de spionaj - a contraatacat joi si a anuntat o plangere contra Statelor Unite cu privire la interzicerea achizitionarii echipamentelor sale de telecomunicatii de catre administratia lui Donald Trump, relateaza AFP.Gigantul mondial al…

- Australianul, cunoscut sub numele de scena Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineata de trei oficiali vietnamezi, potrivit paginii sale de Facebook.'Cand am ajuns la aeroport am fost escortat prin controalele de imigrare si de securitate pe la sectorul VIP cu soldati si oficiali…