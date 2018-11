IKEA recheama o masa de bucatarie, din cauza unei piese care risca sa cada IKEA le recomanda tuturor clientilor care au achizitionat masa extensibila GLIVARP alba mata sa inceteze utilizarea produsului si sa o returneze in magazin, pentru a primi inapoi suma integrala platita.



"IKEA a primit sesizari din partea clientilor cu privire la piesa de extensie a mesei GLIVARP, care s-a desprins de pe sine si a cazut.



IKEA le recomanda tuturor clientilor care au achizitionat masa extensibila GLIVARP sa returneze produsul in magazinul IKEA pentru a primi inapoi suma integrala. Dovada platii (bonul) nu este necesara", au subliniat reprezentantii retailerului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

