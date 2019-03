IKEA, produs retras de la vânzare. Clienţii care l-au cumpărat, sfătuiţi să-l returneze "IKEA retrage de pe piața prajiturile de bezea SOTSAK SKUMTOPP, 180g, din cauza declararii neclare a laptelui ca produs alergen in lista de ingrediente. Siguranța alimentara este o prioritate pentru IKEA și dorim sa ne informam clienții ca prajiturile SOTSAK SKUMTOPP cu perioada de valabilitate cuprinsa intre 12-03-2019 și 18-04-2019 sunt afectate de aceasta retragere. Clienții alergici sau cu intoleranța la lapte sau la constituenții din lapte sunt sfatuiți sa aduca bezelele SOTSAK SKUMTOPP la cel mai apropiat magazin IKEA pentru a primi inapoi suma integrala platita pe produs. Ne cerem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ikea a emis o alerta pentru o prajitura comercializata in magazinele sale, care ar putea sa afecteze grav persoanele cu intoleranța la lactoza. Potrivit magazinului de retail de produse suedeze, produsul alimentar comercializat nu are clar specificat pe eticheta daca conține sau nu aceasta substanța,…

- Postarea sa pe Facebook a fost distribuita de mii de ori, multe agentii de presa preluand stirea. Un post de televiziune din South Carolina a reusit sa identifice barbatul ca fiind Detric McGowan, dar mai apoi reporterii au aflat ca acesta tocmai fusese arestat de Agentia Federala de Combatere a Drogurilor.

- Intr-un hipermarket au fost gasite jucarii pentru bebeluși periculoase care pot pune in pericol viața micuților. Deoarece anumite parți ale jucariei se pot desprinde și pot fi inhalate sau inghițite de cei mici, societatea a retras de la vanzare lotul cu probleme. Pe piața din Romania circula o mulțime…

- Kaufland retrage de pe piata o jucarie pentru bebelusi dupa ce s-a constatat ca, in anumite conditii, clopotelul zornaitor se poate detasa din interiorul jucariei, informeaza retailerul printr-un comunicat. "Kaufland retrage voluntar şi preventiv, din motive ce ţin de protejarea consumatorilor,…

- Mega Image anunța clienții sa returneze de urgența punga de zahar brun la 750 gr, din cauza ca exista suspiciune de prezența a unor corpuri straine, informeaza realitatea.net. Vorbim despre

- ANSVSA anunta retragerea de la vanzare a unei cantitati de file de somon afumat contaminat cu Listeria si recomanda celor care au cumparat acest produs sa nu il consume, ci sa il distruga sau sa il aduca inapoi in magazinul Carrefour de unde l-au cumparat. Este vorba de pachete de 140 de grame produse…

- Pericol imens in Romania! Toți cei care au cumparat acest produs de la Carrefour trebuie sa-l distruga sau sa-l returneze in magazin. The post Alerta de la Carrefour! Toți cei care au cumparat acest produs trebuie sa-l distruga sau sa-l returneze. Pericol imens! appeared first on Renasterea banateana…

- ANSVSA anunta retragerea de la vanzare a unei cantitati de file de somon afumat contaminat cu Listeria si recomanda celor care au cumparat acest produs sa nu il consume, ci sa il distruga sau sa il aduca inapoi in magazinul Carrefour de unde l-au cumparat. "Societatea NEGRO 2000 SRL procedeaza…