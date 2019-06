IKEA, mutarea verii - Investiție de 90 de milioane de euro în România, sute de locuri de muncă IKEA, retailerul suedez de mobila si decoratiuni interioare, va deschide pe 24 iunie magazinul Pallady, al doilea din Romania si cel mai mare din Sud-Estul Europei, valoarea totala a investitiei fiind de aproape 90 de milioane de euro, conform unui comunicat remis AGERPRES.

"Dupa progresele excelente din ultimele luni in procesul constructiei, sunt bucuros sa anunt ca vom deschide magazinul pe 24 iunie si vom aduce viziunea noastra de a crea o viata de zi cu zi mai buna, mai aproape de si mai multi oameni din Romania. Pe langa amenajarea magazinului nostru, am finalizat si procesul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

