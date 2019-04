IKEA lansează un nou model de business. Ce magazine deschide în 30 de țări IKEA va extinde programul sau de inchiriere de mobila pe 30 de piete, in conditiile in care grupul suedez vrea sa se indeparteze de vanzarea de produse de mobila low-cost care sunt ulterior aruncate, ca raspuns la preocuparile crescute privind impactul asupra mediului. Acest program de închiriere de mobilă a fost lansat în luna februarie. Extinderea pe 30 de pieţe a fost dezvăluită miercuri la un eveniment organizat la primul magazin IKEA "sustenabil", deschis la Kaarst, vestul Germaniei, în anul 2017. "Testarea oportunităţilor de închiriere… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

- Acest program de inchiriere de mobila a fost lansat in luna februarie. Extinderea pe 30 de piete a fost dezvaluita miercuri la un eveniment organizat la primul magazin Ikea "sustenabil", deschis la Kaarst, vestul Germaniei, in anul 2017. "Testarea oportunitatilor de inchiriere este una din…

