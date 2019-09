IKEA, Jumbo, FAN Curier, Evomag si Cristian 76 Tour au fost sanctionate pentru practici comerciale inselatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu avertisment Evomag, Studio Moderna, Jumbo, Ikea Romania, Cristian 76 Tour si Fan Curier Express, in urma numeroaselor reclamatii.

- Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters. Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca…

- In Sibiu va fi construit un parc de peste 6 hectare, urmand a fi al doilea cel mai mare din oras, pe locul unui depozit de deseuri din constructii. O parte din banii necesari pentru construirea parcului vine de la Uniunea Europeana. Astfel, Primaria Sibiu asteapta pana pe 28 august 2019 ofertele…

- Actorul roman Radu Banzaru joaca rolul premierului Ungariei, Viktor Orban, intr-un film despre Angela Merkel, cancelarul Germaniei, si criza refugiatilor sirieni. Radu Banzaru are 51 de ani si a jucat in peste 50 de filme de lung sau scurt metraj, seriale si documentare istorice. Printre cele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7339 lei/euro, in urcare usoara fata de valoarea atinsa miercuri. Pretul gramului de aur a depasit 192 de lei, pe fondul cresterii volatilitatii pe pietele internationale. Miercuri, euro a crescut la 4,7337…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian.…

- Ministrul de Interne britanic, Sajid Javid, a anuntat, joi, ca a aprobat extradarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, catre SUA, precizand ca acum instantelor judiciare le revine sa decida urmatorul pas in acest caz. Javid a declarat pentru BBC ca Assange (47 de ani) se afla "pe buna…

- Practici precum consumarea de alimente langa obiectivele turistice, cantatul in mijloacele de transport in comun sau costumarea in gladiatori ori centurioni au fost interzise in capitala Italiei. Autoritatile din Roma au actualizat recent legislatia care data din 1946, in cadrul unui efort…