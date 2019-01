IKEA deschide primul magazin în mijlocul orașului. Ce a determinat această decizie IKEA, cel mai mare retailer de mobilier din lume, se pregateste sa deschida in primavara la Paris primul sau magazin din centrul unui oras, transmite Reuters. Decizia face parte dintr-o strategie care vizează adaptarea grupului suedez la modificarea obiceiurilor de consum şi la creşterea vânzărilor online. IKEA este renumit pentru marile sale magazine cu o suprafaţă de peste 20.000 de metri pătraţi amplasate la marginea oraşelor. Însă grupul suedez a fost nevoit să îşi modifice modelul de business pe fondul creşterii… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

