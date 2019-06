Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa progresele excelente din ultimele luni in procesul construcției, sunt bucuros sa anunț ca vom deschide magazinul pe 24 iunie și vom aduce viziunea noastra de a crea o viața de zi cu zi mai buna mai aproape de și mai mulți oameni din Romania. Pe langa amenajarea magazinului nostru, am finalizat…

- Potrivit unor surse ECONOMICA.NET, retailerul suedez de mobila IKEA ar putea deschide magazinul din Theodor Pallady, al dolea din Romania,sambata, pe 22 iunie, doar pentru angajati si colaboratori.Pentru clienti, cea mai mare unitate IKEA din Sud-Estul Europei ar putea fi disponibila incepand cu luni,…

- Al doilea magazin IKEA din Romania, construit in București, in zona comerciala Theodor Pallady, este gata sa-și deschda porțile. Retailerul suedez de mobilă IKEA ar putea deschide magazinul din Theodor Pallady, al doilea din România, sâmbătă, pe 22 iunie, doar pentru angajaţi…

- Compania a numit-o pe Ioana Ielciu ca director general pentru România. Dezvoltarea companiei, intrata pe piața româneasca în 2012, vizeaza crearea unui hub tehnologic la Cluj-Napoca, oraș bine conectat la industria tehnologiei și cu resurse importante de talent. Noul birou…

- La solicitarea Știrilor PRO TV , Ikea a transmis: ”Suntem foarte aproape de deschiderea magazinului Pallady și speram ca in curand sa anunțam data de deschidere. ”Am intrat in ultima faza a construirii rețelei de acces pentru cel mai mare magazin din Sud-Estul Europei și ne așteptam ca finalizarea…

- Liebrecht & wooD, dezvoltatorul Fashion House Outlet Center, pregateste lansarea celui de-al doilea outlet pe piata locala. Sorin Ioan Blaga, director general Liebrecht & wooD Romania, a povestit pentru wall-street.ro cand si unde se va...

- Brandul de fashion Twinset va fi disponibil in Mamaia, acesta deschizand un magazin incepand cu data de 26 aprilie, in cadrul hotelului Nyota. Noua locatie este al doilea magazin Twinset din Romania, brandul fiind adus pe plan local prin franciza de...

- Cele mai asteptate petreceri din minivacanta de 1 Mai, de la malul Marii Negre vor fi gazduite in acest an de Tujamo, Mahmut Orhan, Aron Chupa si ATB care vor aduce vibe ul NEVERSEA in doua dintre cele mai indragite cluburi, Fratelli Mamaia si Loft Mamaia.Anul acesta festivalul NEVERSEA deschide sezonul…